Dinamani
பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!நெல்லை கவின் கொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது!
/
இந்தியா

பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலி

பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலியாகினர் என்று முதல்வர் சாம்ராட் சௌதரி வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தார்.

News image

பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலி

Updated On :29 மே 2026, 7:02 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலியாகினர் என்று முதல்வர் சாம்ராட் சௌதரி வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தார்.

பிகாரின் பல மாவட்டங்களில் பலத்த காற்று மற்றும் இடியுடன் கூடிய கனமழை வெள்ளிக்கிழமை பெய்தது. இதில் மின்னல் பாய்ந்து கயா ஜி மாவட்டத்தில் 3 பேர், அவுரங்காபாத்தில் 2 பேர், சரண் மற்றும் ககாரியாவில் தலா ஒருவர் என 7 பேர் மின்னல் பாய்ந்து பலியாகினர்.

இதுகுறித்து முதல்வர் சாம்ராட் சௌதரி தனது எக்ஸ் தளத்தில், பலியானர்வர்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். மறைந்த ஆன்மாக்களுக்கு இறைவன் சாந்தியை அளித்து, இந்தக் கடினமான நேரத்தில் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு மன வலிமையைத் தரட்டும் என்று பதிவிட்டிருந்தார்.

மோசமான வானிலையின் போது மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதோடு, மின்னல் தாக்குதலில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள துறை வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.

முன்னதாக, பல மாவட்டங்களில் பெய்த கனமழை மற்றும் ஆலங்கட்டி மழையால் ஏற்பட்ட பயிர் சேதத்தை மதிப்பிடுவதற்கான கணக்கெடுப்பை நடத்துமாறு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Summary

At least seven people died due to lightning strikes across Bihar on Friday, Chief Minister Samrat Choudhary said.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

உசிலம்பட்டி: மின்னல் பாய்ந்து கூலித் தொழிலாளிகள் 3 பேர் பலி!

உசிலம்பட்டி: மின்னல் பாய்ந்து கூலித் தொழிலாளிகள் 3 பேர் பலி!

மின்னல் பாய்ந்து மாணவி பலி

மின்னல் பாய்ந்து மாணவி பலி

ஜார்க்கண்டில் மின்னல் பாய்ந்து ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் பலி

ஜார்க்கண்டில் மின்னல் பாய்ந்து ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் பலி

பிகாரில் பல வாகனங்கள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 10 பேர் பலி, 25 பேர் காயம்

பிகாரில் பல வாகனங்கள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 10 பேர் பலி, 25 பேர் காயம்

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு! பள்ளிகளில் புகார்களுக்கு உடனடி ACTION! அமைச்சர் Rajmohan!

பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு! பள்ளிகளில் புகார்களுக்கு உடனடி ACTION! அமைச்சர் Rajmohan!