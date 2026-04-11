Dinamani
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!தமிழக உள்துறை செயலர் மாற்றம்! மணிவாசன் நியமனம்நாளை (ஏப். 12) தமிழகம் வருகிறார் ராகுல் காந்தி?ஏப்.6 சென்னையில் மழை பெய்ததால் விமானத்தில் சிக்கிய 2 கிலோ தங்கம்! சுவாரசியம்10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி விதியை கடுமையாக்கும் சிபிஎஸ்இ! எவ்வளவு எடுத்தால் பாஸ்?பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் மனைவி, மகள்!ராகுல் காந்தியுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் மோடி!ஜோதிபா புலேவின் 200-வது பிறந்த நாள்: குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர் மரியாதை!ரஜினி, தனுஷ் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! தவெக தலைவர் விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரம் ரத்து!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 200 குறைந்தது!எத்தனை பேர் வந்தாலும் திமுகவின் வெற்றியைத் தடுக்க முடியாது: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
/
இந்தியா

உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்!

உத்தரப் பிரதேசத்தின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்...

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 10:25 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

உத்தரப் பிரதேசத்தின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில், சுமார் 2 கோடி பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் (எஸ்ஐஆர்) நிறைவடைந்து இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 10) அன்று வெளியிடப்பட்டது. இந்தப் பட்டியலில், மொத்தம் 13.39 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இதனைத் தொடர்ந்து, 2025 அக்டோபர் மாதம் எஸ்ஐஆர் பணிகள் துவங்கியபோது 15.44 கோடி வாக்காளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியான முதற்கட்ட பட்டியலில் 12.55 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.

இந்த நிலையில், தற்போது வெளியான உத்தரப் பிரதேசத்தின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில், 7,30,71,061 ஆண் வாக்காளர்கள் (54.54%), 6,09,09525 பெண் வாக்காளர்கள் (45.46%) மற்றும் 4,206 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில், 18 முதல் 19 வயதுடைய 17,63,360 புதிய வாக்காளர்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இத்துடன், கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியான முதற்கட்ட வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஒப்பிடுகையில் 84,28,767 வாக்காளர்கள் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக, உத்தரப் பிரதேசத்தின் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி நவ்தீப் ரின்வா தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், உத்தரப் பிரதேசத்தில் அதிகப்படியாக பிரக்யாராஜ் மாவட்டத்தில் புதிய வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 3,29,421 ஆக அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

20 million names have been removed from the final voter list of Uttar Pradesh.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லையா? மார்ச் 26 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்!

தமிழகத்தில் மாவட்டவாரியாக வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை! - முழு விவரம்

வாக்காளர் இறுதிப் பட்டியல்! சென்னையில் 28.30 லட்சம் பேர்!

காஞ்சிபுரத்தில் வாக்காளர் இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு: 10,719 பேர் நீக்கம்

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026