‘வாக்காளர் வழிகாட்டி’ தளம்! என்னவெல்லாம் அறியலாம்?

வாக்காளர்களுக்கு உதவும் வகையில் ’வாக்காளர் வழிகாட்டி’ என்ற வலைதளத்தை தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நாளை (ஏப். 23) ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. வாக்குச் சாவடிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அனுப்பும் பணியில் தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபட்டு வருகின்றது.
இந்த நிலையில், வாக்காளர்களுக்கு உதவும் வகையில் ’வாக்காளர் வழிகாட்டி’ (VoterVazhikatti) என்ற வலைதளம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தளத்தை அணுக - votervazhikatti.tn.gov.in
இந்த வலைதளத்தில் வாக்காளர்களுக்கு தேவையான மற்றும் அறிய வேண்டிய அனைத்து தகவல்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், முதல்முறை வாக்காளர்கள் எப்படி வாக்களிக்க வேண்டும்? வாக்குச் சாவடிக்குள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை தெளிவாக கற்றுக் கொள்ளலாம்.
வாக்குச் சாவடிகளை அறிய, மாவட்டம், தொகுதி உள்ளிட்ட தகவல்களை பதிவிட்டு, தொகுதியை அறிந்து கொள்ளலாம்.
மேலும், வாக்குச் சாவடியில் என்னென்ன அடையாள ஆவணங்கள் செல்லுபடியாகும், தொகுதிகளின் வேட்பாளர்கள் விவரங்கள் உள்ளிட்டவையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
