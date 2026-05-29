பஞ்சதந்திரம் 2 எப்போது? நடிகர் ஜெயராம் பதில்!

நடிகர் ஜெயராம் சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில், “பஞ்சதந்திரம் இரண்டாம் பாகத்தை இருவர் இல்லாமல் எடுக்கவே முடியாது” எனக் கூறியுள்ளார்.
கமல் எழுதிய கதையில் கிரேஸி மோகன் வசனத்தில் கே.எஸ். ரவிக்குமார் இயக்கிய பஞ்சதந்திரம் படம் 2002ல் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்தப் படத்தில் கமல், ஜெயராம், ரமேஷ் அரவிந்த், ஸ்ரீமன், யுகி சேது, சிம்ரன், ரம்யா கிருஷ்ணன், ஊர்வசி, சங்கவி, தேவையானி, நாகேஷ் என பலர் நடித்திருப்பார்கள்.
இந்தப் படத்திற்கென தமிழில் தனித்த ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். தற்போது ஜெயராம் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் ஊர்வசியுடன் இணைந்து பரிமளா அண்ட் கோ எனும் படத்தில் நடித்துள்ளார்கள். இந்தப் படத்தின் டிரைலர் இன்று மாலை வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், நேர்காணல் ஒன்றில் ஜெயராம் பஞ்சதந்திரம் 2 படம் குறித்து பேசியிருப்பதாவது:
பஞ்சதந்திரம் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்கும்படி கமலிடம் கூறும்படி என்னிடம் பலரும் சொல்லுவார்கள். நானும் அதைச் செய்வேன். ஆனால், கமலுமே அதைச் செய்ய நினைத்தாலும் நாகேஷ், கிரேஸி மோகன் என்ற முக்கியமான இருவருக்கான மாற்றை எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. எங்கள் அனைவருக்கும் மாற்று நடிகர்களைக் கண்டுபிடிக்கலாம்; ஆனால், அந்த இருவருக்கு மாற்றே இல்லை என்றார்.
