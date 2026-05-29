Dinamani
தமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!நெல்லை கவின் கொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது!
/
செய்திகள்

முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் கிச்சா சுதீப்..! மனம் திறந்த விக்ராந்த்!

தனது புதிய திரைப்படத்தில் கிச்சா சுதீப் நடித்துள்ளது பற்றி நடிகர் விக்ராந்த் கூறியிருப்பதாவது...

News image

கிச்சா சுதீப், விக்ராந்த். - படங்கள்: இன்ஸ்டா / கிச்சா சுதீப், விக்ராந்த்.

Updated On :29 மே 2026, 6:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அறிமுக இயக்குநர் கார்த்திக் பழனிசாமி இயக்கும் ’அன்டர் 18’ படத்தில் கிச்சா சுதீப் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக நடிகர் விக்ராந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

மெட்ராஸ்காரன் படத்தைத் தயாரித்த பி. ஜெகதீஷ் இந்தப் படத்தையும் தயாரித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் விக்ராந்த் - ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குநராக இருந்த கார்த்திக் பழனிசாமி இந்தப் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை வெளியிட்டப்போது அதில், “அரசினர் கூர்நோக்கு இல்லம். இலவச சட்ட உதவிக்கு அணுகவும்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதனால், இந்தப் படம் க்ரைம் திரில்லர் பாணியில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் எனத் தெரிகிறது.

இந்தப் படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் விக்ராந்த பேசியிருந்தாவது:

கிச்சா சுதீப் அண்ணாவுக்கு சிறப்பு நன்றி. ’இரண்டாம் பாதியில் முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஒன்றிருக்கிறது. அதில் கிச்சா சுதீப் மாதிரியான ஒருவர் நடித்தால் நன்றாக இருக்கும்’ என ஒருநாள் கார்த்திக் சார் என்னிடம் கூறினார். அதனால் கிச்சா சுதீப் சாரை முயன்றோம்.

சுதீப் சாரிடம் கேட்டபோது, ‘இது உனக்காவும் உனது கதைக்காவும் செய்கிறேன். வேறெதுவும் வேண்டாம்’ என என்னிடம் கூறினார். அப்படித்தான் அவர் இந்தப் படத்தில் சேர்ந்தார். அதனால், அவருக்கும் சிறப்பான நன்றி எனக் கூறினாட்.

சாம் சிஎஸ் இசையமைக்கும் இந்தப் படத்தின் முக்கியமான படப்பிடிப்பு ஒசூர், செங்கல்பட்டு, சென்னையில் நடைபெறவிருக்கிறது.

Summary

Vikranth says Kichcha Sudeep has an important character in Under 18

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

சிவகார்த்திகேயன் எழுதிய வேலும் மயிலும் பாடல்!

சிவகார்த்திகேயன் எழுதிய வேலும் மயிலும் பாடல்!

கொல்கத்தாவின் 11 தொகுதிகளிலும் திரிணமூல் வெல்லும் : சுதீப் பானர்ஜி

கொல்கத்தாவின் 11 தொகுதிகளிலும் திரிணமூல் வெல்லும் : சுதீப் பானர்ஜி

வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புவாரா ஷேன் நிகம்?

வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புவாரா ஷேன் நிகம்?

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு! பள்ளிகளில் புகார்களுக்கு உடனடி ACTION! அமைச்சர் Rajmohan!

பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு! பள்ளிகளில் புகார்களுக்கு உடனடி ACTION! அமைச்சர் Rajmohan!