பரிமளா அண்ட் கோ டிரைலர்!

பரிமளா அண்ட் கோ படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
இயக்குநர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஜெயராம், ஊர்வசி, சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி, மிஷ்கின், சாண்டி, யோகி பாபு, சிங்கம்புலி என பலர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள பரிமளா அண்ட் கோ படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
முன்னதாக மே 28 அன்று படத்தை வெளியிட படக்குழு முடிவெடுத்திருந்த நிலையில் கருப்பு திரைப்படத்தின் வெற்றி காரணமாக பரிமளா அண்ட் கோ படம் ஜூன் 5 அன்று வெளியாகவுள்ளது.
