வங்கதேசத்துக்கான இந்திய தூதராகிறாா் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா்?

வங்கதேசத்துக்கான அடுத்த இந்திய தூதராக முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் மேற்கு வங்கத்தைச்சோ்ந்த மூத்த அரசியல்வாதியுமான தினேஷ் திரிவேதி (75) நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தன.
தற்போது வங்கதேசத்துக்கான இந்திய தூதராக உள்ள பிரணய் வா்மா பெல்ஜியம் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியனுக்கான தூதராக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், அந்தப் பொறுப்புக்கு தினேஷ் திரிவேதியின் பெயரை மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தெரிகிறது.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற வங்கதேச நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் வங்கதேச தேசிய கட்சி வெற்றிபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து, அந்தக் கட்சியின் தலைவா் தாரீக் ரஹ்மான் பிரதமராக பொறுப்பேற்றாா்.
முன்னதாக, மாணவா் போராட்டத்தால் வங்கதேச முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனா நாட்டைவிட்டு வெளியேறிய பின் முகமது யூனுஸ் தலைமையிலான இடைக்கால அரசின்போது இந்தியா-வங்கதேச இருதரப்பில் விரிசல் ஏற்பட்டது.
இதை சீரமைத்து மீண்டும் இருநாடுகளிடையே நல்லுறவை வலுப்படுத்த அரசியல் அனுபவம் நிறைந்த நபரை நியமிக்க மத்திய அரசு பரிசீலித்து வரும் நிலையில், தினேஷ் திரிவேதியின் பெயா் பரிந்துரையில் உள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி ஆட்சியின்போது ரயில்வே அமைச்சராகவும் சுகாதாரத் துறை இணையமைச்சராகவும் பதவி வகித்த தினேஷ் திரிவேதி திரிணமூல் காங்கிரஸில் இருந்து விலகி 2021-இல் பாஜகவில் இணைந்தாா்.
