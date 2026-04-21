தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக மும்பையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
85 வயதான மாநிலங்களவை உறுப்பினரான சரத் பவாருக்கு இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் மும்பையில் உள்ள பீட்ச் கேண்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறார்.
சரத் பவார் வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனை, தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்புக்காகவே மருத்துவமனையில் உள்ளார். அவரது உடல்நிலையில் கவலைப்படத்தக்க வகையில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சமீபத்தில், சரத்பவார் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்தபடியே மாநிலங்களவை உறுப்பினராகப் பதவியேற்றார். அப்போது, அவர் தில்லியில் செய்தியாளர்களையும் சந்தித்துப் பேசினார்.
முன்னதாக, பிப்ரவரியில் மார்புத் தொற்று மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு காரணமாக இவர் புணேயில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் இரண்டு முறை அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
NCP (SP) president and Rajya Sabha member Sharad Pawar has been admitted to a private hospital in Mumbai for a health check-up, sources said on Tuesday.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற்ற காங்கிரஸ்! சுநேத்ரா பவார் வெற்றி உறுதி?
சுநேத்ரா பவாருக்கு எதிரான காங். வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற வேண்டும்! என்சிபி வலியுறுத்தல்
பாராமதி இடைத்தேர்தல்: ஏப்ரல் 6இல் சுநேத்ரா பவார் வேட்பு மனு தாக்கல்!
நிதிஷ் குமார், நிதின் நபின் மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக தேர்வு!
வீடியோக்கள்
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
தினமணி செய்திச் சேவை
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு