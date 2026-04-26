Dinamani
டிரம்ப் பங்கேற்ற இரவு விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் கைதுசென்னை திரும்பும் மக்கள்: இரு நாள்களுக்கு போக்குவரத்து மாற்றம்சீனா மீது அமெரிக்கா பொருளாதாரத் தடைதமிழகம், மேற்கு வங்கத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு இல்லை: தோ்தல் ஆணையம் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காஸாவில் தோ்தல்!தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு 15% உள்ஒதுக்கீடு அளிக்க கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்: பாஜக கடும் விமா்சனம்
/
இந்தியா

ராகவ் சத்தாவுக்கு 60 எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவா? பரபரப்பில் பஞ்சாப் அரசியல் களம்!

பாஜகவில் இணைந்த ராகவ் சத்தா எம்.பி.க்கு 63 ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவளிப்பதாகத் தகவல்

News image

அரவிந்த் கேஜரிவால் | பகவந்த் மான் (உள்படம்: ராகவ் சத்தா) - சித்திரிப்பு

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 2:53 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாஜகவில் இணைந்த ராகவ் சத்தா எம்.பி.க்கு 63 ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவளிப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மியின் மாநிலங்களவை எம்.பி. ராகவ் சத்தா, உள்கட்சிப் பூசல் காரணமாக, வெள்ளிக்கிழமையில் பாஜகவில் இணைந்தார். அவருடன் சேர்த்து மொத்தம் 7 ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள் பாஜகவில் இணைந்தனர்.

இந்த நிலையில், ராகவ் சத்தா பாஜகவில் இணைந்திருந்தாலும், அவருடன் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ-க்கள் பலரும் தொடர்ந்து தொடர்பிலிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் முன்னர் இருந்தே உள்கட்சிப் பூசல் இருப்பதாகவும், கட்சி மீது சுமார் 18 எம்எல்ஏ-க்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, கட்சியிலிருந்து விலகிய ராகவ் சத்தாவுக்கு 63 எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவளிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பஞ்சாப் சட்டப்பேரவையில் 117 இடங்கள் உள்ள நிலையில், ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ-க்களின் ஆதரவை ராகவ் சத்தா பெறுவாரேயானால், அது கட்சியின் தலைமைத்துவப் போட்டிக்கும் வழி வகுக்கலாம்.

அதுமட்டுமின்றி, அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகள் இல்லையென்றாலும், ராகவ் சத்தா முதல்வராக வேட்பாளராகக் கூட வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

Summary

AAP Faces Rebellion in Punjab as 63 MLAs Back Raghav Chadha: Reports

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தவறான திசையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் ஆம் ஆத்மி: ராகவ் சத்தா

தவறான திசையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் ஆம் ஆத்மி: ராகவ் சத்தா

பாஜகவில் இணைந்த ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள்!

பாஜகவில் இணைந்த ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள்!

ராகவ் சத்தா உள்பட ஆம் ஆத்மியின் 7 எம்பிக்கள் பாஜகவில் இணைகின்றனர்!

ராகவ் சத்தா உள்பட ஆம் ஆத்மியின் 7 எம்பிக்கள் பாஜகவில் இணைகின்றனர்!

என்ன குற்றம் செய்தேன்? நடவடிக்கை ஏன்? ஆம் ஆத்மிக்கு ராகவ் சத்தா கேள்வி!

என்ன குற்றம் செய்தேன்? நடவடிக்கை ஏன்? ஆம் ஆத்மிக்கு ராகவ் சத்தா கேள்வி!

