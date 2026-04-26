ராகவ் சத்தாவுக்கு 60 எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவா? பரபரப்பில் பஞ்சாப் அரசியல் களம்!

பாஜகவில் இணைந்த ராகவ் சத்தா எம்.பி.க்கு 63 ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவளிப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மியின் மாநிலங்களவை எம்.பி. ராகவ் சத்தா, உள்கட்சிப் பூசல் காரணமாக, வெள்ளிக்கிழமையில் பாஜகவில் இணைந்தார். அவருடன் சேர்த்து மொத்தம் 7 ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள் பாஜகவில் இணைந்தனர்.
இந்த நிலையில், ராகவ் சத்தா பாஜகவில் இணைந்திருந்தாலும், அவருடன் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ-க்கள் பலரும் தொடர்ந்து தொடர்பிலிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் முன்னர் இருந்தே உள்கட்சிப் பூசல் இருப்பதாகவும், கட்சி மீது சுமார் 18 எம்எல்ஏ-க்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, கட்சியிலிருந்து விலகிய ராகவ் சத்தாவுக்கு 63 எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவளிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
பஞ்சாப் சட்டப்பேரவையில் 117 இடங்கள் உள்ள நிலையில், ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ-க்களின் ஆதரவை ராகவ் சத்தா பெறுவாரேயானால், அது கட்சியின் தலைமைத்துவப் போட்டிக்கும் வழி வகுக்கலாம்.
அதுமட்டுமின்றி, அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகள் இல்லையென்றாலும், ராகவ் சத்தா முதல்வராக வேட்பாளராகக் கூட வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.
Summary
AAP Faces Rebellion in Punjab as 63 MLAs Back Raghav Chadha: Reports
