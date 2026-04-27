தொடர்கதையாகும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்: இன்று ஹைதராபாத் விமான நிலையத்துக்கு!

ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்..

ஹைதராபாத் விமான நிலையம் - DPS

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 10:15 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே பள்ளிகள், வணிக வளாகங்கள், நீதிமன்றங்கள், விமான நிலையங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்படுவது வழக்கமான விஷயமாக மாறியுள்ளது.

இந்த நிலையில், இன்று ஹைதராபாத் விமான நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டலை மர்ம நபர்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் விடுத்துள்ளனர்.

விமான நிலைய அதிகாரிகளுக்குக் கிடைத்த மின்னஞ்சல் காரணமாக, விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. முழுமையான சோதனை நடத்தப்பட்டது, அதில் சந்தேகத்திற்குரிய எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை.

பின்னர், அந்த மிரட்டல் மின்னஞ்சல் ஒரு பொய்யானது எனத் தெரியவந்ததாக காவல்துறை அதிகாரி கூறினார்.

வெடிகுண்டு மிரட்டல் காரணமாக ஹைதராபாத் விமான நிலையம் இன்று காலை பரபரப்பாகக் காணப்பட்டது.

Summary

A bomb threat email sent to the Rajiv Gandhi International (RGIA) Airport here on Monday triggered a security alert, but was later declared a hoax, police said.

தொடர்புடையது

பாட்னா விமான நிலையத்தில் தோட்டாக்களுடன் நபர் கைது

நொய்டாவில் சர்வதேச விமான நிலையம்: பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார்!

மதுரை சர்வதேச விமான நிலையம்! அரசாணை வெளியீடு!

சர்வதேச விமான நிலையமாகிறது மதுரை விமான நிலையம்! மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்!!

சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

கன்னக்குழியா பாடல்!
கன்னக்குழியா பாடல்!

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

