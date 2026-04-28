குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றியது பாஜக!!

குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய பாஜக, மிகப்பெரிய பெரும்பான்மையுடன் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது. அதிகளவில் யாரும் விறுவிறுப்பு காட்டாத நிலையில், நகர்ப் பகுதிகளில் 50 சதவிதத்துக்கும் குறைவான வாக்குகளே பதிவாகின.
மாநிலம் கடும் வெப்ப அலை வீசுவதால் வாக்குப்பதிவு குறைந்திருப்பதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. அகமதாபாத், சூரத், வதோதரா உள்ளிட்ட 15 மாநகராட்சிகள், 84 நகராட்சிகள், 34 மாவட்ட பஞ்சாயத்துகள், 260 தாலுகா பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.
இதில் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 48.55 சதவிகிதம், நகராட்சிகளில் 58.12 சதவிகிதம், மாவட்ட பஞ்சாயத்துகளில் 60.22 சதவிகிதம், தாலுகா பஞ்சாயத்துகளில் 61.08 சதவிகித வாக்குகள் பதிவானதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது.
உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று (ஏப்.28) காலை எண்ணப்பட்டன. தொடக்கம் முதலே ஆளும் பாஜக முன்னிலை வகித்தது. ஒன்று இரண்டு இடங்கள் என்றில்லாமல், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மாநகராட்சிகளிலும் பாஜக வேட்பாளர்கள் முன்னிலை வகித்தனர்.
அகமதாபாத்
அதன்படி, அஹமதாபாத் மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 192 இடங்களில் 158 இடங்களில் பாஜகவும், 22 இடங்களில் காங்கிரஸும் வெற்றி பெற்றன.
பாஜகவின் கோட்டையென கூறப்படும் சூரத்தில் மொத்தமுள்ள 120 இடங்களில் 115 இடங்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றது. ஆம் ஆத்மி 4 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் ஒரேயொரு இடத்திலும் வெற்றி பெற்றன. முந்தைய தேர்தலில் வலுவாக இருந்த ஆம் ஆத்மி கட்சி மிகப் பெரிய வீழ்ச்சியைச் சந்தித்திருக்கிறது.
72 இடங்களைக் கொண்ட ராஜ்கோட்டில் பாஜக 65 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 7 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், ஆம் ஆத்மி ஒன்றில்கூட வெற்றி பெறவில்லை.
வதோதராவில் 76 இடங்களில் பாஜக 69 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 6 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன. ஆம் ஆத்மி - 0.
பாவ்நகரில் 52 இடங்களில் பாஜக 43-லும், காங்கிரஸ் 8 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன. ஒரேயொரு தொகுதியில் சுயேச்சை ஒருவர் வெற்றி பெற்றார்.
கர்மசாத்-ஆனந்த் 52 தொகுதிகளில், பாஜக 43 இடங்களையும், காங்கிரஸ் 8 இடங்களையும் வென்றன. ஒரு இடம் சுயேச்சை வேட்பாளருக்குச் சென்றது.
காந்திதாமில் 52 தொகுதிகளில், பாஜக 41 இடங்களையும், காங்கிரஸ் 11 இடங்களையும் கைப்பற்றின.
நாடியாட்டில் 52 தொகுதிகளில், பாஜக 51 இடங்களைக் கைப்பற்றி ஏறக்குறைய முழுமையான வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது. காங்கிரஸுக்கு வெறும் 1 இடம் மட்டுமே கிடைத்தது. நவசாரியில் 52 தொகுதிகளில், பாஜக 50 இடங்களையும், காங்கிரஸ் 2 இடங்களையும் வென்றன.
போர்பந்தர், மோர்பி ஆகியவற்றில் தலா 52 இடங்களில் அனைத்து இடங்களிலும் பாஜக வெற்றி பெற்றது. சுரேந்திரநகரில் (52 இடங்கள்) பாஜக 51 இடங்களைக் கைப்பற்றியது, காங்கிரஸுக்கு வெறும் 1 இடம் மட்டுமே கிடைத்தது.
84 நகராட்சிகளில் (2,030 இடங்கள்), பாஜக 1,791 இடங்களையும், காங்கிரஸ் 414 இடங்களையும், மற்றவர்கள் 144 இடங்களையும் வென்றனர்.
34 மாவட்ட பஞ்சாயத்துகளில் 1,090 இடங்களில் பாஜக 568 இடங்களையும், காங்கிரஸ் 77 இடங்களையும், மற்றவர்கள் 30 இடங்களையும் வென்றனர்.
260 தாலுகா பஞ்சாயத்துகளில் 5,234 இடங்களில் பாஜக 2,397 இடங்களையும், காங்கிரஸ் 591 இடங்களையும், மற்றவர்கள் 329 இடங்களையும் வென்றனர்.
Summary
The BJP recorded sweeping victories across Gujarat's municipal corporations, municipalities, district panchayats and taluka panchayats. The outcome reinforces its organisational reach in urban and rural local governance while Congress trails well behind.
தொடர்புடையது
வேட்பாளர்களை மிரட்டி வாபஸ் பெற வைத்ததா பாஜக? குஜராத் தேர்தலில் பாஜகவினர் 730 பேர் போட்டியின்றித் தேர்வு!
கேரளத்தில் பேசிய கார்கே! குஜராத்தில் வலுக்கும் எதிர்ப்பு! என்ன பேசினார்?
Podcast | ஒருவழியாக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்ட பாஜக, காங்கிரஸ்! | News & Views | E-22 |
பாஜகவின் வெற்றி ரகசியம்!
