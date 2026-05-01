டிஎன்சிஏ தோ்வுக் குழு உறுப்பினா் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சாா்பில் மாநில சீனியா், ஜூனியா் தோ்வுக் குழு உறுப்பினா் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அதன் செயலாளா் யு. பகவான்தாஸ் ராவ் தெரிவித்துள்ளாா்.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 9:44 pm

வரும் 2026-27 சீசனையொட்டி மாநில சீனியா் தோ்வுக் குழு ஆடவா் 4 உறுப்பினா், மகளிா் 4 உறுப்பினா், ஜூனியா் தோ்வுக்குழு

ஆடவா் 5 உறுப்பினா், மகளிா் 4 உறுப்பினா் மற்றும் மாநில சீனியா் தலைமை பயிற்சியாளா் ஆடவா், வெள்ளைப் பந்து, மல்டி டே பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

உள்ளூா் மற்றும் தேசிய போட்டிகளில் ஆடியுள்ளோா் விண்ணப்பிக்கலாம். தோ்வுக் குழு உறுப்பினா்களாக நியமிக்கப்படுவோா் பல்வேறு வயதுப் பிரிவு அணிகளை தோ்வு செய்ய வேண்டும்.

டிஎன்சிஏ விதிகள் படி தோ்வுக் குழு உறுப்பினா்கள் நடைமுறை மேற்கொள்ளப்படும். தோ்வு செய்யப்படுவோருக்கு அழைப்பு அனுப்பப்பபடும்.

இதுதொடா்பாக மேல் விவரங்களுக்கு (ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்ஸ்ரீஹ.ண்ய்) டிஎன்சிஏ இணையதளத்தை பாா்வையிடலாம்.

குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ. 69,000 வழங்க வேண்டும்: 8-வது ஊதியக் குழுவுக்கு ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை!

மீண்டும் தமிழக முதல்வராவாா் மு.க.ஸ்டாலின்: கே.பாலகிருஷ்ணன்

மீண்டும் தமிழக முதல்வராவாா் மு.க.ஸ்டாலின்: கே.பாலகிருஷ்ணன்

தமிழக நலனில் பாஜகவுக்கு அக்கறையில்லை: கே. பாலகிருஷ்ணன்

தமிழக நலனில் பாஜகவுக்கு அக்கறையில்லை: கே. பாலகிருஷ்ணன்

இந்திய பீச் வாலிபால் அணி பயிற்சி முகாம்

இந்திய பீச் வாலிபால் அணி பயிற்சி முகாம்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
