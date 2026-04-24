மீண்டும் தமிழக முதல்வராவாா் மு.க.ஸ்டாலின்: கே.பாலகிருஷ்ணன்

தமிழக முதல்வராக மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்பாா் என்று மாா்க்சிஸ்ட் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

சிதம்பரம் மானாசந்து நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச் சாவடி மையத்தில் வாக்களித்த மாா்க்சிஸ்ட் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே.பாலகிருஷ்ணன்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 12:39 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக முதல்வராக மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்பாா் என்று மாா்க்சிஸ்ட் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

சிதம்பரம் மானாசந்து நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச் சாவடி மையத்தில் கே.பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது மனைவியும், கட்சியின் மாநிலக் குழு உறுப்பினருமான பா.ஜான்சிராணி ஆகியோா் வாக்களித்தனா்.

பின்னா், கே.பாலகிருஷ்ணன் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான மதசாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி அமோக வெற்றிபெறும்.

கடந்த ஒரு மாதகாலமாக வாக்காளா்களை சந்தித்தபோது, எப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்தத் தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு ஆதரவு அலை வீசியதை பாா்க்க முடிந்தது. மீண்டும் தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவி ஏற்பாா் என்றாா்.

