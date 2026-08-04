வடக்கு கேரளத்தில் கனமழை! 24 மணி நேரத்தில் 121 மி.மீ. மழை

கேரளத்தில் கடந்த ஒரு சில நாள்களாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், வடக்கு மாவட்டங்களில் அதிக மழைப்பொழிவு பதிவாகியிருக்கிறது. இன்று காலையுடன் முடிந்த கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அங்கு பல இடங்களில் 100 மி.மீ.க்கும் மேல் மழை பெய்திருக்கிறது.
ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி அதிகாலை 3 மணி முதல் நள்ளிரவு வரையிலான காலத்தில், காசர்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பயார் பகுதியில் மாநிலத்திலேயே அதிகபட்சமாக 121.5 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
காசர்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள முலியாரில் 81 மி.மீ மழையும், கண்ணூர் விமான நிலையத்தில் 74 மி.மீ மழையும் பதிவாகின; கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள உருமியில் 65 மி.மீ மழை பெய்தது.
குறிப்பிடத்தக்க அளவு மழை பதிவான பிற இடங்களைப் பொறுத்தவரை, கண்ணூர் மாவட்டத்தில் உள்ள செருவஞ்சேரி மற்றும் காசர்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள ஆர்ஏஆர்எஸ் பிலிகோடு ஆகிய இடங்களில் தலா 59.5 மி.மீ மழை பதிவானது.
எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள நேரியமங்கலத்தில் 59 மி.மீ. மழை பெய்தது. 24 மணி நேரத்தில் 60 மி.மீ. அல்லது அதற்கு மேல் பதிவாகும் மழையை 'கனமழை' என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வகைப்படுத்துகிறது.
அண்மையில் அதிகாரப்பூர்வ தகவலின்படி, செவ்வாய்க்கிழமை காலை நிலவரப்படி மூவாற்றுப்புழா மற்றும் தொடுபுழா ஆறுகளில் நீர்மட்டம் குறைந்து வந்தாலும், அவை தொடர்ந்து அபாய எச்சரிக்கை அளவை விட அதிகமாகவே இருந்தன.
இன்று காலை காலை 8 மணி நிலவரப்படி, மூவாற்றுப்புழா ஆற்றின் நீர்மட்டம் 11.60 மீட்டராக இருந்தது; இது 10.92 மீட்டர் என்ற எச்சரிக்கை அளவை விட அதிகமாகவும், 11.93 மீட்டர் என்ற அபாய அளவை நெருங்கியும் காணப்பட்டது. எனினும் தற்போது நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தொடுபுழா ஆற்றில் காலை 8 மணிக்கு நீர்மட்டம் 11.50 மீட்டராகப் பதிவானது. இந்த ஆற்றின் எச்சரிக்கை அளவு 10.78 மீட்டராகவும், அபாய அளவு 11.79 மீட்டராகவும் உள்ளது.
இதற்கிடையில், காளியார் ஆற்றில் நீர்மட்டம் 12.26 மீட்டராக இருந்தது; இது அதன் எச்சரிக்கை அளவான 13.10 மீட்டர் மற்றும் அபாய அளவான 14.10 மீட்டரை விடக் குறைவாகும். இந்த ஆறுகளின் நீர்மட்டமும் குறைந்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் பருவமழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதால், அதிகாரிகள் ஆறுகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்; மேலும், ஆற்றங்கரையோரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Summary
Heavy rain continued to lash parts of Kerala, with northern districts receiving the highest rainfall during the 21 hours ending at 5.30 am on Tuesday, according to the IMD.
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