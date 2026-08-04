வங்கதேசத்தில் 2024-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த மக்கள் புரட்சிக்குப் பிறகு இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனா, வரும் டிசம்பா் மாதத்துக்குள் தனது தாயகத்துக்குத் திரும்பப் போவதாக அறிவித்துள்ளாா். மரண தண்டனை அச்சுறுத்தல், அரசியல் கட்சித் தடை மற்றும் பாதுகாப்புக் கவலைகளுக்கு மத்தியிலும், இந்த முடிவை அவா் எடுத்துள்ளது தெற்காசிய பிராந்திய அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
2013-இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்தியா-வங்கதேச நாடுகடத்தல் ஒப்பந்தத்தின்படி, ‘அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்ட வழக்குகள்’ மற்றும் ‘நியாயமான விசாரணை கிடைக்காது எனும் ஐயம்’ போன்ற பிரிவுகளைப் பயன்படுத்தி நாடுகடத்தலைத் தள்ளிப்போட அல்லது மறுக்க இந்தியாவுக்கு சட்டபூா்வ உரிமை உண்டு.
ஒருவேளை ஷேக் ஹசீனாவை ஒப்படைத்தால், தனக்கு விசுவாசமாக இருந்த ஒரு தலைவரைக் கைவிட்டுவிட்ட தேசமாக சா்வதேச அரங்கில் இந்தியா பாா்க்கப்படும். அதேவேளையில், அவரை இந்தியாவில் தொடா்ந்து வைத்திருக்க அனுமதிப்பதன் மூலம் தற்போதைய வங்கதேச அரசும் அந்நாட்டு மக்களும் இந்தியா மீது அதிருப்தி அடையக்கூடும்.
‘இந்தப் பின்னணியில் வெளிவந்துள்ள ஷேக் ஹசீனாவின் நாடு திரும்பும் அறிவிப்பு, இந்திய அரசின் ’மறைமுக சம்மதம்’ இன்றி சாத்தியமில்லை’ என்கின்றனா் சா்வதேச அரசியல் வல்லுநா்கள்.
சா்வதேச செய்தியாளா்கள் சந்திப்பு
இந்தியாவில் தஞ்சம் அடைந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில், ஷேக் ஹசீனா முதல் முறையாக இந்தியாவில் சா்வதேச செய்தியாளா்களை நேரடியாகச் சந்திக்க முடிவெடுத்துள்ளாா். இதற்கென தில்லியில் உள்ள தெற்காசிய வெளிநாட்டுச் செய்தியாளா்கள் சங்கம் (எஃப்சிசி) காணொலி வாயிலாக ஏற்பாடு செய்துள்ள நிகழ்வில், ஷேக் ஹசீனா தனது எதிா்கால திட்டங்கள் மற்றும் தாயகம் திரும்புவது குறித்துப் பேசுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில் தரையிறங்கியது முதல் ரகசிய இடத்தில் ஷேக் ஹசீனா தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளாா். இந்த நிலையில், அவா் பங்கேற்கும் மிக முக்கியமான முதலாவது பொது நிகழ்வாக இந்த செய்தியாளா் சந்திப்பு இருக்கும். அதிலும் ‘2024’ ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு நடந்த அதே ஆகஸ்ட் 5ஆம்தேதி அவா் தில்லியில் செய்தியாளா்களை சந்திக்கிறாா் என்பதும் இங்கே கவனிக்கத்தக்கது.
முன்னதாக, சா்வதேச செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு ஷேக் ஹசீனா அனுப்பிய மின்னஞ்சலில், ‘தாயகம் திரும்பியதும் நான் கொல்லப்படலாம், கைது செய்யப்படலாம் அல்லது சிறையில் அடைக்கப்படலாம். எனது விதியை நான் நன்கு அறிவேன். ஆயினும், எனது நாட்டு மக்கள் என்னை அழைப்பதால் தாயகம் திரும்ப விரும்புகிறேன். மரணம் வருவதாக இருந்தால், எனது சொந்த மண்ணிலேயே அது நிகழட்டும்’ என்று உருக்கமாகக் கூறியுள்ளாா்.
இந்திய நிலைப்பாடு
அவரை நாடு கடத்தும் வங்கதேச கோரிக்கை தொடா்பாக இந்திய வெளியுறவுத் துறை செய்தித் தொடா்பாளா் ரன்தீா் ஜெய்ஸால் கூறுகையில், ‘வங்கதேச மக்களின் அமைதி, ஜனநாயகம், ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றுக்காக ஒரு அண்டை நாடாக இந்தியா என்றும் உறுதுணையுடன் இருக்கும். ஷேக் ஹசீனா விவகாரத்தில் அந்நாட்டின் அனைத்துப் பங்குதாரா்களுடனும் இந்தியா தொடா்ந்து உரையாடும். ‘நாடுகடத்தல்’ கோரிக்கை உரிய சட்ட நடைமுறைகளின்படியே கையாளப்படும்’ என்றாா்.
ஷேக் ஹசீனா நாட்டை விட்டு வெளியேறிய பிறகு வங்கதேசத்தில் வாழும் ஹிந்துக்கள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளதாகப் பரவலாகப் புகாா்கள் எழுந்தன. இந்த நிலையில் ஷேக் ஹசீனாவின் தாயகம் திரும்புதல் அறிவிப்பு, இந்தியா-வங்கதேச எல்லையில் பாதுகாப்பை மேலும் பலப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை இந்திய எல்லை பாதுகாப்புப் படைக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வங்கதேசத்தில் உள்ள சா்வதேச குற்றவியல் தீா்ப்பாயம் (ஐசிடி) ‘2024’ வன்முறைகள் தொடா்பாக ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை விதித்தது. இந்த தீா்ப்பாயத்தை 1973-ஆம் ஆண்டின் சா்வதேச குற்றங்கள் (தீா்ப்பாயங்கள்) சட்டத்தின்கீழ், வங்கதேச அரசு 2010-இல் நிறுவியது. தொடக்கத்தில் 1971-ஆம் ஆண்டு விடுதலைப் போரின்போது நடந்த போா்க்குற்றங்களை விசாரிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டு, 2024-இல் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றத்தைத் தொடா்ந்து, மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் வகையில் இதன் அதிகார வரம்பு விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
ஷேக் ஹசீனாவின் ராஜீய அந்தஸ்து பெற்ற கடவுச்சீட்டையை (டிப்ளோமேட்டிக் பாஸ்போா்ட்) தற்போதைய அரசு ஏற்கெனவே ரத்து செய்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் வங்கதேச சட்ட அமைச்சா் எம். அசாதுஸ்ஸாமான் கூறுகையில், ‘ஒரு குடிமகளாக தாயகம் திரும்ப ஷேக் ஹசீனாவுக்கு உரிமை உள்ளது. அவா் மீது மரண தண்டனை தீா்ப்பு நிலுவையில் உள்ளதால், நாட்டின் சட்டப்படி அவா் எல்லைக்குள் நுழைந்தவுடனேயே கைது செய்யப்படுவாா்’ என்றாா்.
ஷேக் ஹசீனாவின் உயிருக்கு அவரது தாயகத்தில் தீவிரவாத அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல் எதிா்ப்பாளா்களால் பெரும் ஆபத்து நிலவுவதாக இந்திய உளவு அமைப்பான ’ரா’ மற்றும் சா்வதேச உளவு அமைப்புகள் ஏற்கெனவே எச்சரித்துள்ளன.
‘இந்தப் பின்னணியில், அவாமி லீக் கட்சிக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டு, அதன் தலைவா்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், நேரில் சென்று வழக்குகளை எதிா்கொள்வது மட்டுமே தனது ஆதரவாளா்களுக்குப் புத்துயிரூட்டும் என ஷேக் ஹசீனா நம்பக்கூடும்’ என்கின்றனா் சா்வதேச அரசியல் ஆய்வாளா்கள்.
மக்களின் மனநிலை
‘2024’ புரட்சியை முன்னெடுத்த மாணவா் அமைப்புகளும் தேசிய குடிமக்கள் கட்சியும் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு உடனடியாக மரண தண்டனையை நிறைவேற்ற வலியுறுத்துகின்றன. வங்கதேச தேசியவாத கட்சி மற்றும் ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி கட்சிகள், அவா் திரும்புவதால் நாட்டின் அமைதி குலையும்’‘ என விமா்சித்துள்ளன.
ஷேக் ஹசீனாவின் ‘தாயகம் திரும்புதல்’ அறிவிப்பு வெறுமனே ஒரு சட்டப் போராட்டத்துக்கான அழைப்பு அல்ல, அது தற்போதைய வங்கதேச ஆட்சியாளா்களுக்கு அவா் விடுக்கும் மிகப்பெரிய அரசியல் சவால் ஆக கருதப்படுகிறது. அவா் உண்மையில் வங்கதேசம் திரும்புவாரா அல்லது தனது அறிவிப்பின் மூலம் அந்நாட்டு அரசியலில் மீண்டும் ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திக் கள அரசியல் சூழலைப் பரிசோதிக்கிறாரா என்பது இனி வரப்போகும் மாதங்களிலேயே தெரியவரும்.
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