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இந்தியா

எல்லைப் பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து தீா்வு: இந்தியா-சீனா ஒப்புதல்

இந்திய-சீன எல்லையில் நிலுவையில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து தீா்வு காண இரு நாடுகளும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளன.

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சீனா - இந்தியா - கோப்புப் படம்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 12:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்திய-சீன எல்லையில் நிலுவையில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து தீா்வு காண இரு நாடுகளும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளன.

இந்திய - சீன எல்லை விவகாரங்கள் தொடா்பாக இருதரப்பு ராஜீய ரீதியிலான பேச்சுவாா்த்தை, தில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது எல்லை மறுவரையறை-நிா்வாகம்-ஒத்துழைப்பு சாா்ந்த முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்தும், எல்லையில் ஒட்டுமொத்த நிலவரம் குறித்தும் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இது தொடா்பாக வெளியுறவு அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

நிலுவையில் உள்ள எல்லைப் பிரச்னைகள் குறித்து வெளிப்படையாக விவாதிக்கப்பட்டு, எல்லைச் சூழல் குறித்து மறுஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஒட்டுமொத்த பரஸ்பர உறவுகளின் மேம்பாட்டுக்கு எல்லையில் அமைதியைப் பராமரிப்பது அவசியம் என இருதரப்பிலும் வலியுறுத்தப்பட்டது.

ராஜீய-ராணுவ ரீதியிலான பேச்சுவாா்த்தைகள் மூலம் எல்லைப் பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து தீா்வு காணவும், தவறான புரிதல்கள்-கணக்கீடுகளைத் தவிா்க்கவும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது.

எல்லையில் பாயும் நதிகள் தொடா்பான நிபுணா்கள் குழுக் கூட்டத்தை விரைந்து கூட்டவும், இந்த நதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் மேல்நிலை உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களைப் பகிா்ந்து கொள்வதன் அவசியத்தையும் இந்தியா வலியுறுத்தியதாக செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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