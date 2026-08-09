Dinamani
மோஜ்தபா கமேனி கவலைக்கிடமா? விடியோ வெளியிட்ட ஈரான்!குடும்ப அட்டைதாரர்கள் விரல்ரேகை பதிவு செய்ய இன்றே கடைசி!தொகுதி மறுவரையறையை நிராகரிக்க காரணம் என்ன? மாணிக்கம் தாகூர் விளக்கம்மகாராஷ்டிரத்தில் நில அதிர்வு: வீடுகளில் விரிசல்; மக்கள் அச்சம்செப். 1 முதல் கோயில்களில் செல்போன்கள் கொண்டுச் செல்லத் தடை! - அமைச்சர் ரமேஷ்
/
இந்தியா

பிகாரில் கால்நடைகள் கடத்தல்: 4 போலீஸாா் உள்பட 7 போ் கைது

பிகாரில் எருமைகள் கடத்தலில் தொடா்புடையதாக 4 போலீஸாா் உள்பட 7 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 11:12 pm IST

Chennai

பிகாரில் எருமைகள் கடத்தலில் தொடா்புடையதாக 4 போலீஸாா் உள்பட 7 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

மேலும், 35 எருமைகளைக் கடத்திச் சென்ற லாரியும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

இது தொடா்பாக போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: முங்கா் மாவட்டத்தில் லாரி ஒன்றில் எருமைகள் கடத்திச் செல்லப்படுவதாக கிடைக்கப் பெற்ற தகவலின்பேரில், காவல் துறையினா் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, கடத்தல் கும்பலுடன் தொடா்புடைய ராகேஷ் குமாா் என்பவா் சிக்கினாா். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் 35 எருமைகளைக் கடத்திச் சென்ற லாரியை போலீஸாா் சுற்றிவளைத்தனா். லாரியின் ஓட்டுநா் அமித் குமாா், அவரது உதவியாளா் முகமது ஜியா உல்ஹக் ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

லாரியில் ஏற்றப்பட்டிருந்த 35 எருமைகளில் 5 எருமைகள் உயிரிழந்துவிட்டன.

கைதானவா்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், மாநில போக்குவரத்துக் காவல் துறை துணை உதவி ஆய்வாளா் அயோத்தியா குமாா், காவல் துறை ஓட்டுநா் விமலேஷ் சிங், ஊா்க்காவல் படையைச் சோ்ந்த அரவிந்த் யாதவ், அபிலேஷ் குமாா் ஆகியோருக்கு கடத்தல் கும்பலுடன் தொடா்பிருப்பது தெரியவந்தது. கைப்பேசி அழைப்பு பதிவுகள் வாயிலாக இது உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, நால்வரும் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடம் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. துறைரீதியாகவும் அவா்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா் அந்த அதிகாரி.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

30 கிலோ கஞ்சா சாக்லெட் பறிமுதல்: 3 போ் கைது

30 கிலோ கஞ்சா சாக்லெட் பறிமுதல்: 3 போ் கைது

தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: 4 போ் கைது

தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: 4 போ் கைது

மது கடத்தல்: தலைமை காவலா், இருவா் கைது

மது கடத்தல்: தலைமை காவலா், இருவா் கைது

புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: மூவா் கைது

புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: மூவா் கைது

விடியோக்கள்

திமுகவிற்கு உள்ளுக்குள் சந்தோசம்! அமைச்சர் அருண்ராஜ்! | TVK | DMK

திமுகவிற்கு உள்ளுக்குள் சந்தோசம்! அமைச்சர் அருண்ராஜ்! | TVK | DMK

காவிரி பிரச்னையை திசைதிருப்பவா Delimitation? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி

காவிரி பிரச்னையை திசைதிருப்பவா Delimitation? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி