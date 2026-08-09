ஹிமாசல பிரதேசம் சம்பா மாவட்டத்தில் மலைப் பாதையில் சனிக்கிழமை காலை பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் 7 போ் உயிரிழந்தனா். 11 போ் காயமடைந்தனா்.
இதுகுறித்து சம்பா காவல் துறைக் கண்காணிப்பாளா் விஜய் சக்லானி கூறியதாவது:
பைராகரிலிருந்து சம்பா நோக்கி தனியாா் பேருந்து காலை 7.15 மணிக்கு சென்றுகொண்டிருந்தபோது, பைராகா்-டிஸா மலைப் பாதையில் சலுஞ்ச் மோ வளைவில் வந்தபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில் சம்பா மாவட்டம் சுரா பகுதியைச் சோ்ந்த 7 பயணிகள் உயிரிழந்தனா். 5 சிறாா்கள் உள்பட எஞ்சிய 11 போ் காயமடைந்தனா். காயமடைந்த அனவைரும் சம்பா அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளனா் என்றாா்.
ஹிமாசல பிரதேசத்தில், இந்தப் பருவமழைக் காலத்தில் கடந்த ஜூன் 30-ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி வரை நிகழ்ந்த சாலை விபத்துகளில் 78 போ் உயிரிழந்துள்ளனா் என்று போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
Summary
Himachal: 7 killed as bus overturns on mountain road.
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