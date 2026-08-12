FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
Dinamani
ஆடி அமாவாசை: மேட்டூரில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு!சதுரகிரி கோயிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி!மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 8,689 கன அடியாக அதிகரிப்பு!தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவுக்கு எதிராக தனித் தீா்மானம்: பேரவையில் இன்று நிறைவேற்ற முடிவுகுடியரசு துணைத் தலைவா் வருகை: கிண்டி, அரும்பாக்கம் சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிப்புசுதந்திர தின விழா: தமிழகத்தில் 1.20 லட்சம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இன்றும், நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்பு
/
இந்தியா

3.92 டிரில்லியன் டாலருடன் உலகின் 6-ஆவது பெரும் பொருளாதார நாடாக திகழும் இந்தியா!

2025-26 நிதியாண்டில் 3.92 டிரில்லியின் டாலா் பொருளாதாரத்துடன் உலகின் 6-ஆவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா...

News image

உலகின் 6-ஆவது பெரும் பொருளாதார நாடாக இந்தியா

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 4:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

2025-26 நிதியாண்டில் 3.92 டிரில்லியின் டாலா் பொருளாதாரத்துடன் உலகின் 6-ஆவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா திகழ்ந்ததாக நிதித் துறை இணையமைச்சா் பங்கஜ் சௌதரி செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.

சா்வதேச நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) 2026, ஏப்ரலில் வெளியிட்ட உலக பொருளாதார கண்ணோட்ட அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி அவா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு அவா் அளித்த எழுத்துபூா்வ பதிலில், ‘2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.3.92 டிரில்லியன் டாலா் பெயரளவிலான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியுடன் (ஜிடிபி) உலகின் 6-ஆவது பெரும் பொருளாதார நாடாக இந்தியா திகழ்ந்தது.

அமெரிக்கா டாலா் மாற்று விகிதங்களின் அடிப்படையில் இந்த தரவரிசைப் பட்டியலை ஐஎம்எஃப் வெளியிட்டுள்ளது.

பொருளாதார வளா்ச்சி, அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதம் மற்றும் விலைகளில் ஏற்படும் மாற்றும், தேசிய கணக்குகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தம் மற்றும் பிற நாடுகளின் பொருளாதார வளா்ச்சி காரணமாக இதில் மாற்றங்கள் நிகழலாம்.

இருப்பினும், இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சியை வேகப்படுத்த விரிவான வியூகக் கொள்கைகளை இந்தியா செயல்படுத்தி வருகிறது.

வேளாண் உற்பத்தி அதிகரிப்பு, உற்பத்தியுடன் கூடிய ஊக்கத்தொகைத் திட்டம், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட உற்பத்தித் துறையை ஊக்குவிக்கும் முன்னெடுப்புகள், எளிமையான அந்நிய நேரடி முதலீட்டுக் கொள்கை, நேரடி வரி மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) சீா்திருத்தங்கள் என பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்தியா மேற்கொண்டு வருகிறது’ என குறிப்பிட்டாா்.

வாராக் கடன் குறைவு: மற்றொரு கேள்விக்கு அவா் அளித்த பதிலில், ‘பொதுத் துறை வங்கிகளின் மொத்த வாராக் கடன் (என்பிஏ) 2024, மாா்ச் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி ரூ.3.39 லட்சம் கோடியாக இருந்த நிலையில் 2026, மாா்ச் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி ரூ.2.45 லட்சம் கோடியாக குறைந்துள்ளது. பொதுத் துறை வங்கிகளில் நிகழ்ந்த மோசடிகளின் எண்ணிக்கை 2023-24-இல் 54,850-ஆக இருந்த நிலையில் 2025-26-இல் 5,786-ஆக குறைந்துள்ளது’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

2029-இல் 5 டிரில்லியன் டாலா் பொருளாதாரமாக இந்தியா உருவெடுக்கும்: நிா்மலா சீதாராமன்

2029-இல் 5 டிரில்லியன் டாலா் பொருளாதாரமாக இந்தியா உருவெடுக்கும்: நிா்மலா சீதாராமன்

சேலம் சென்ற யஷ்வந்த்பூா் ரயிலில் திடீா் தீ விபத்து! உடனடியாக அணைக்கப்பட்டதால் பெரும் விபத்து தவிா்ப்பு!

சேலம் சென்ற யஷ்வந்த்பூா் ரயிலில் திடீா் தீ விபத்து! உடனடியாக அணைக்கப்பட்டதால் பெரும் விபத்து தவிா்ப்பு!

இந்தியா - பிரிட்டன் வா்த்தக ஒப்பந்தம் இன்றுமுதல் அமல்! யாருக்கு என்ன பலன்?

இந்தியா - பிரிட்டன் வா்த்தக ஒப்பந்தம் இன்றுமுதல் அமல்! யாருக்கு என்ன பலன்?

எபோலா தொற்றுப் பரவலால் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 360 கோடி டாலா் பொருளாதார இழப்பு

எபோலா தொற்றுப் பரவலால் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 360 கோடி டாலா் பொருளாதார இழப்பு

விடியோக்கள்

வெளியானது அருகே அருகே பாடல்!

வெளியானது அருகே அருகே பாடல்!

செலவுகளை ஏன் நீங்கள் குறைக்கவில்லை? பேரவையில் எடப்பாடி பழனிசாமி! | Full Speech

செலவுகளை ஏன் நீங்கள் குறைக்கவில்லை? பேரவையில் எடப்பாடி பழனிசாமி! | Full Speech