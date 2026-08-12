சுதந்திர தினத்தை பெருமையுடனும், கெளரவத்துடனும் கொண்டாட வேண்டும்; வளா்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க உறுதிமொழி ஏற்க வேண்டும் என்று நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
நடப்பு நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரின் இறுதிக்கட்ட அலுவல்களையொட்டி, ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.க்கள் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக.11) நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி வருகை தந்தபோது, வந்தே மாதரம், பாரத் மாதா கீ ஜே என்று முழக்கமிட்ட எம்.பி.க்கள், தேசியக் கொடிகளை அசைத்து அவரை வரவேற்றனா். பிரதமா் மோடியும் தேசியக் கொடியை அசைத்து, தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினாா்.
இது தொடா்பான காணொலியை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்ட பிரதமா், ‘சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு மரியாதை செலுத்துவதுடன், வளா்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க உறுதிமொழி ஏற்போம். வீடுகள்தோறும், இதயங்கள்தோறும் மூவா்ணக் கொடி பறக்கட்டும். சுதந்திர தினத்தைப் பெருமையோடும், கெளரவத்தோடும் கொண்டாடுவோம். வந்தே மாதரம், பாரத் மாதா கீ ஜே’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
‘மங்கள் மிலன்’ கூட்டம்
வழக்கமாக நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடா் நடைபெறும்போது, வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.க்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் (மங்கள் மிலன்) நடத்தப்படுகிறது. மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள், அவற்றின் பலன்கள், நாடாளுமன்றத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய உத்திகள் உள்ளிட்டவை குறித்து எம்.பி.க்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.
கடந்த ஜூலை 20-ஆம் தேதி தொடங்கிய நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடா், வரும் வியாழக்கிழமை (ஆக.13) நிறைவடையவுள்ள நிலையில், மங்கள் மிலன் கூட்டம் நடைபெற்றது.
நடப்பு மழைக்கால கூட்டத் தொடரின் இறுதி வாரத்தையொட்டி, நாடாளுமன்ற நூலக கட்டடத்தில் உள்ள ஜிஎம்சி பாலயோகி அரங்கில் ‘மங்கள் மிலன்’ கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்துக்கு பிரதமா் மோடி வருகை தந்தபோது, தேசிய க் கொடிகளை அசைத்தும், வந்தே மாதரம், பாரத் மாதா கீ ஜே என முழக்கமிட்டும் எம்.பி.க்கள் வரவேற்றனா்.
மத்திய அமைச்சா்கள் பங்கேற்பு: பாஜக தேசியத் தலைவா் நிதின் நபின், மத்திய அமைச்சா்கள் அமித் ஷா, நிா்மலா சீதாராமன், நிதின் கட்கரி, சிவராஜ் சிங் செளஹான், எஸ்.ஜெய்சங்கா், கூட்டணி கட்சிகளைச் சோ்ந்த மத்திய அமைச்சா்கள் ஹெச்.டி.குமாரசாமி (மதசாா்பற்ற ஜனதா தளம்), ராம் மோகன் நாயுடு (தெலுங்கு தேசம்), ராம்தாஸ் அதாவலே (இந்திய குடியரசுக் கட்சி-அதாவலே), பிரஃபுல் படேல் (தேசியவாத காங்கிரஸ்), உபேந்திர குஷ்வாஹா (ராஷ்ட்ரீய லோக் மோா்ச்சா), சதாப்தி ராய் (இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சி) உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
மத்திய நீா்வளத் துறையால் செயல்படுத்தப்படும் நீா்வள மேம்பாடு, சேமிப்பு, மேலாண்மைத் திட்டங்கள் தொடா்பாக துறையின் அமைச்சா் சி.ஆா்.பாட்டீல் விளக்கக்காட்சியுடன் எடுத்துரைத்தாா்.
நடப்பு மழைக்கால கூட்டத் தொடா் தொடங்கிய நாளில் இருந்தே பல்வேறு விவகாரங்களை எழுப்பி, எதிா்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனால், பொதுத் தோ்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா உள்பட இரண்டு மசோதாக்கள் மீதான விவாதம் தவிர பெரிய அளவில் அலுவல்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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