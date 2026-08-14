சுதந்திர தினம்: நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவா் இன்று உரை

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வெள்ளிக்கிழமை (ஆக.14) உரையாற்றுகிறாா்.
இதுகுறித்து குடியரசுத் தலைவா் மாளிகை வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:
நாட்டின் 80-ஆவது சுதந்திர தினம் சனிக்கிழமை (ஆக.15) கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு, தில்லியில் இருந்தபடி நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வெள்ளிக்கிழமை இரவு 7 மணியளவில் உரை நிகழ்த்தவுள்ளாா்.
அவரின் உரையை ஆகாசவானி மற்றும் தூா்தா்ஷனின் தொலைக்காட்சிகள் நேரலை செய்யவுள்ளன. முதலில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அவா் உரை இருக்கும். அதன்பிறகு தூா்தா்ஷனின் பிராந்திய தொலைக்காட்சிகளில் அந்தந்த பிராந்திய மொழிகளில் முா்முவின் உரை ஒளிபரப்பு செய்யப்படும்.
இவ்வாறு குடியரசுத் தலைவா் மாளிகை அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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