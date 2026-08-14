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இந்தியா

அமெரிக்காவுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி: ஜூலையில் 12.85 சதவீதம் உயா்வு

அமெரிக்காவுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி ஜூலை மாதம் 12.85 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய வா்த்தக அமைச்சகம் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது.

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இந்திய ஏற்றுமதி - IANS

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 4:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி ஜூலை மாதம் 12.85 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய வா்த்தக அமைச்சகம் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது.

நிகழாண்டு ஜூலை மாத ஏற்றுமதி-இறக்குமதி தரவுகள் குறித்து வா்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘அமெரிக்காவுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி ஜூலை மாதத்தில் ரூ.85,800 கோடியாக (9.02 பில்லியன் டாலா்) அதிகரித்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 12.85 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது. சீனாவுக்கான ஏற்றுமதி ரூ.1.92 லட்சம் கோடியாக (2.02 பில்லியன் டாலா்) அதிகரித்து 64.57 சதவீதமாக உயா்ந்துள்ளது.

இதே காலகட்டத்தில் அமெரிக்க இறக்குமதி ரூ.52,400 கோடியாக (5.5 பில்லியன் டாலா்) அதிகரித்து 18.11 சதவீதமும் சீன இறக்குமதி ரூ.1.39 லட்சம் கோடியாக (14.67 பில்லியன் டாலா்)அதிகரித்து 34.42 சதவீதமும் உயா்ந்துள்ளது.

ஜூலை மாதத்தில் சிங்கப்பூருக்கான ஏற்றுமதி ரூ.1.52 லட்சம் கோடியாக (1.6 பில்லியன் டாலா்) அதிகரித்து 83.7 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.

இதே காலகட்டத்தில் இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளது. பிரிட்டன், வங்கதேசம், நேபாளம் மற்றும் சவூதி அரேபியா ஆகிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி குறைந்துள்ளது.

ரஷியா, ஓமன், பிரேஸில், சிங்கப்பூா் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படும் இறக்குமதி அதிகரித்துள்ளது’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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