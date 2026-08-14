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இந்தியா

ஆளும் - எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் எதிரெதிா் ஆா்ப்பாட்டம்: நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பரபரப்பு

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரின் கடைசி நாளான வியாழக்கிழமை, ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (என்டிஏ) எம்.பி.க்களும், எதிா்க்கட்சிகளின் இண்டி கூட்டணி எம்.பி.க்களும் எதிரெதிரே நின்றபடி முழக்கங்களை எழுப்பியபடி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை ஆளும் கட்சி எம்.பி.க்களும் எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்களும் எதிரெதிராக நடத்திய ஆா்ப்பாட்டம்.

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 3:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரின் கடைசி நாளான வியாழக்கிழமை, ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (என்டிஏ) எம்.பி.க்களும், எதிா்க்கட்சிகளின் இண்டி கூட்டணி எம்.பி.க்களும் எதிரெதிரே நின்றபடி முழக்கங்களை எழுப்பியபடி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இரு தரப்பினருக்கும் இடையே நாடாளுமன்ற பாதுகாவலா்கள் தடுப்பரண் போல் நின்று, மோதல் ஏற்படுவதைத் தடுத்தனா்.

நீட் போராட்ட மாணவா்கள் மீதான காவல் துறையின் அத்துமீறலுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பொறுப்பேற்க வலியுறுத்தியும், ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து முழக்கங்களை எழுப்பியபடி எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

அதுபோல, நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற நீட் போராட்டங்கள் குறித்த நாடாளுமன்ற விவாதத்தில் பங்கேற்காமல் தப்பியோடுவது குறித்து எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி பதிலளிக்க வலியுறுத்தி ஆளும் என்டிஏ கூட்டணி எம்.பி.க்கள் முழக்கங்களை எழுப்பியபடி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இவ்வாறு எதிரெதிரே நின்றபடி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பாக, இரு தரப்பினரும் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தனித்தனியாகவும் ஆா்ப்பட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். ஆளுங்கட்சி எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்ற மகரவாயில் அருகே நின்றபடி ராகுல் காந்திக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியபடி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள், ‘மாணவா்கள் மீதான காவல் துறை நடவடிக்கைக்கு அமித் ஷா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்; நன்கொடைத் திருடா்கள் பதவியை விட்டு விலகு’ என்பன உள்ளிட்ட முழக்கங்களை எழுப்பியபடி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

நீட் போராட்ட மாணவா்கள் மீதான காவல் துறை அத்துமீறல் குறித்து அமித் ஷா நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் தொடா்ந்து மூன்று வாரங்களாக வலியுறுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டு வந்தனா். இதனால், இரு அவைகளின் நடவடிக்கைகளும் முடங்கின.

இந்த நிலையில், நாடாளுமன்றத்தில் அமித் ஷா பதிலளிக்கத் தயாா் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் கூறிய நிலையில், மாணவா்கள் மீதான காவல் துறை அத்துமீறலுக்கு அமித் ஷா பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தினா்.

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