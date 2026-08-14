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இந்தியா

ஆழமான சிந்தனைகளின் உள்ளடக்கம்! - குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு பிரதமர் பாராட்டு!

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரைக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளார்...

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பிரதமர் மோடி - குடியரசுத் தலைவர் முர்மு - கோப்புப் படம்

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 9:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சுதந்திர நாளை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஆற்றிய உரையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளார்.

நாட்டின் 80 ஆவது சுதந்திர நாள் வரும் சனிக்கிழமை (ஆக. 15) நாடு முழுவதும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து குடியரசுத் தலைவர் முர்மு வெள்ளிக்கிழமை மாலை சிறப்புரை ஆற்றினார்.

நாட்டின் வளர்ச்சி, பெண்களின் முன்னேற்றம், பொதுத் தேர்வுகளைச் சீரமைக்கும் நடவடிக்கை, ஆபரேஷன் சிந்தூர், நாட்டின் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் முர்மு ஆற்றிய உரை ஆழமான சிந்தனைகளை உள்ளடக்கி இருப்பதாக பிரதமர் மோடி பாராட்டியுள்ளார்.

இதுபற்றி, அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில்,

“சுதந்திர நாளை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் ஆற்றிய உரை ஊக்கமளிப்பதுடன், ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை உள்ளடக்கியதாகவும் இருந்தது.

அவரது கருத்துகள் நம் நாட்டின் வலிமையையும், ஒவ்வொரு இந்தியரின் கனவுகளையும் வெளிக்காட்டுகின்றன. வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா எனும் இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் செயல்பட அவரது செய்திகள் ஊக்கமளிக்கின்றன” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

PM Modi has praised the address delivered by President Murmu to the nation on the occasion of Independence Day.

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