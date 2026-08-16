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இந்தியா

வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு அவமதிப்பு! காங். மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: சுவேந்து அதிகாரி

வந்தே மாதரம் பாடலை சோனியா காந்தி அவமதித்துவிட்டதாக சுவேந்து அதிகாரி விமர்சித்துள்ளது குறித்து...

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சுவேந்து அதிகாரி - எக்ஸ்

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 3:57 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வந்தே மாதரம் பாடலை காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி அவமதித்துவிட்டதாக மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று (ஆக. 16) விமர்சித்தார்.

காங்கிரஸின் செயலால் ஒட்டுமொத்த வங்கதேசமும் கொத்துத்துக்கொண்டிருப்பதாகவும், காங்கிரஸ் கட்சி இதற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.

காங்​கிரஸ் தலை​மையக​மான இந்​திரா பவனில் நேற்று சுதந்திர தினவிழாவில் கொடியேற்றுவதற்கு முன்பு வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட்டது. அப்போது காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் சைகை செய்தார். பின்னர் வந்தே மாதரம் பாடல் முழுமையாக பாடி முடிக்கப்பட்ட பின்னர், கார்​கே, தேசி​யக் கொடியை ஏற்றி சிறப்​புரை​யாற்​றி​னார்.

இந்​நிலை​யில், வந்தே மாதரம் பாடலை காங்​கிரஸ் மூத்த தலை​வர் சோனியா காந்தி அவம​தித்​து​விட்​ட​தாக பாஜக குற்​றம் சாட்​டி​யுள்​ளது.

இது தொடர்பாக மேற்கு வங்கத்தில் செய்தியாளர்களுடன் சுவேந்து அதிகாரி பேசியதாவது:

காங்கிரஸ் கட்சியின் செயலால் ஒட்டுமொத்த வங்கதேசமும் கொதித்துக்கொண்டிருக்கிறது. வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்ததற்காக காங்கிரஸ் கட்சி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். சோனியா காந்தி வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்துவிட்டார் எனப் பேசினார்.

Summary

Congress must apologise over Vande Mataram row CM Suvendu Adhikari

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