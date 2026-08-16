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இந்தியா

அரவிந்த் கேஜரிவாலுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

தில்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவாலுக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பது பற்றி...

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மு.க. ஸ்டாலினுடன் அரவிந்த் கேஜரிவால் (கோப்புப்படம்) - X / kejriwal

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 11:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கேஜரிவாலின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், எனது அன்பிற்குரிய நண்பர் அரவிந்த் கேஜரிவாலுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

நிகழ்காலத்தைக் கடந்து சிந்திக்கும் உறுதியும், மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிலையான மாற்றங்களாக உருவாக்கும் முனைப்பும் கொண்டவர்களால்தான் இந்தியாவின் எதிர்காலம் கட்டியெழுப்பப்படும்.

நமது மக்களின் ஆற்றல் மீதான அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையுடன், துணிவோடும் தெளிவான நோக்கத்தோடும் உங்கள் விரிந்த பார்வையைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்ல வாழ்த்துகிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

DMK President M.K. Stalin has extended birthday greetings to Aam Aadmi Party (AAP) convenor Arvind Kejriwal on his birthday.

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