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இந்தியா

உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஆக. 19) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை(ஆக. 19) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் குறித்து....

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உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 9:36 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புது தில்லி: நிலக்கரிச் சுரங்க ஒதுக்கீடு தொடர்பான வழக்கு, ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனையே உண்மையான கட்சி என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவை எதிர்த்து, உத்தவ் தாக்கரே தாக்கல் செய்த மனு, தில்லி-என்சிஆர் பகுதியில் பட்டாசுகள் வெடிப்பது தொடர்பான வழக்கு, ஜோஜாரி ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மாசுபடுதல் விவகாரம் உள்ளிட்ட வழக்குகள் தில்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 19) விசாரணைக்கு வருகின்றன.

* ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான அணியை உண்மையான சிவசேனையாக அங்கீகரித்து, அக்கட்சியின் பெயர் மற்றும் "வில்-அம்பு" சின்னத்தை அவர்களுக்கு ஒதுக்கிய தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவை எதிர்த்து, உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான அணி தாக்கல் செய்துள்ள மனு மீதான விசாரணையும் நடைபெறுகிறது.

* காணாமல் போன மற்றும் மீட்கப்பட்ட குழந்தைகளின் அடையாளத்தை மீட்டெடுக்கும் வகையில், அவர்களுக்கான தேசிய அளவிலான டிஎன்ஏ மற்றும் உயிரியல் அளவீட்டு (பயோமெட்ரிக்) அடையாள அமைப்பை நிறுவுமாறு மத்திய அரசு மற்றும் பிறருக்கு உத்தரவிடக் கோரும் மனு மீதான விசாரணையும் நடைபெறுகிறது.

* தில்லி-என்சிஆர் பகுதியில் பட்டாசுகள் வெடிப்பது தொடர்பான மனுவை இன்று உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கவுள்ளது.

* ராஜஸ்தானின் ஜோஜாரி ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மாசுபடுதல் விவகாரம் தொடர்பாக, நீதிமன்றமே தாமாக முன்வந்து எடுத்துக்கொண்ட வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று விசாரணை செய்யப்பட உள்ளது.

Summary

These are the important cases listed in the Supreme Court on Wednesday: * SC to hear pleas related to coal block allocation cases.

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