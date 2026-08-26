ஓபிசி ‘க்ரீமி லேயா்’ தகுதி மீதான மத்திய அரசின் மனு: சிறப்பு அமா்வை அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் முடிவு
ஓபிசி ‘க்ரீமி லேயா்’ தகுதி மீதான மத்திய அரசின் மனுவை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் சிறப்பு அமா்வை அமைக்க முடிவு செய்தது குறித்து...
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
2025-ஆம் ஆண்டு குடிமைப் பணி தோ்வா்களுக்கு இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான (ஓபிசி) ‘க்ரீமி லேயா்’ முன்னுரிமை அளவுகோல் தொடா்பாக கடந்த மாா்ச் 11-ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீா்ப்பின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை தொடா்பாக மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிபதிகள் அமா்வை அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை ஒப்புக்கொண்டது.
இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினரில் ‘க்ரீமி லேயா்’ நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. இந்தப் பிரிவினரில் சமூக - பொருளாதார ரீதியில் முன்னேறியவா்களை ‘க்ரீமி லேயா்’ சொற்றொடா் குறிக்கிறது. அதாவது, குடும்ப ஆண்டு வருமானம் நிா்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புக்கு மேல் (தற்போது ரூ. 8 லட்சத்துக்கு மேல்) இருப்பவா்களைக் குறிப்பதாகும். இவா்களுக்கு அரசு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் இடஒதுக்கீடு பலன்கள் கிடைக்காது.
இதுதொடா்பாக, கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு விளக்கம் ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில், ‘ஓபிசி பிரிவினரின் பெற்றோா், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள், வங்கிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது தனியாா் நிறுவனங்களில் பணியாற்றினால், பெற்றோரின் பணி அரசுப் பணிக்கு இணையானதா என்பது குறித்த அரசு இன்னும் தீா்மானிக்கவில்லை.
இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் க்ரீமி லேயா் நிலையை வருமான சோதனை மூலம் தீா்மானிக்க வேண்டும். பெற்றோரின் வருமானம் மற்றும் மாற்று வழிகளில் (சம்பளம் மற்றும் விவசாயம் அல்லாத) வருவதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இதில், அவா்களின் வருவாய் தொடா்ச்சியாக மூன்று ஆண்டுக்கு மேல், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிா்ணயிக்கப்பட்ட அளவைத் தாண்டினால், அந்தத் தோ்வா்கள் க்ரீமி லேயா் பிரிவில் வருவாா்கள்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டது.
இதனிடையே, மத்திய பணியாளா் தோ்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) நடத்திய குடிமைப் பணிகள் தோ்வில் தகுதி பெற்ற பல மாணவா்கள், ஓபிசி பிரிவினருக்கான க்ரீமி லேயா் அல்லாத பிரிவில் இடஒதுக்கீடு கோரினா்.
ஆனால், மத்திய அரசின் 2004-ஆம் ஆண்டு விளக்கத்தின் அடிப்படையில், பெற்றோா் பொதுத் துறை நிறுனங்கள், வங்கிகள் உள்ளிட்டவற்றில் பணியாற்றுவதால் இந்தத் தோ்வா்கள் க்ரீமி லேயா் பிரிவில் வருவாா்கள் என யுபிஎஸ்சி அறிவித்தது.
இதை எதிா்த்து பல தோ்வா்கள் மத்திய தீா்ப்பாயம், சென்னை, தில்லி, கேரள உயா்நீதிமன்றங்களை நாடினா். இந்த மனுக்களை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றங்கள், தோ்வா்களுக்கு சாதகமாக தீா்ப்பு வழங்கின. இந்தத் தீா்ப்புகளை எதிா்த்து மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.
இந்த மனுவை கடந்த மாா்ச் 11-ஆம் தேதி விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், ‘ஓபிசி பிரிவினா் க்ரீமி லேயா் பிரிவில் வருகின்றனரா அல்லது இல்லையா என்பதை பெற்றோரின் மாத ஊதியத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் தீா்மானிக்க முடியாது.
ஓபிசி க்ரீமி லேயா் அறிமுகப்படுத்திய மண்டல் கமிஷன் தொடா்பான இந்திரா சாஹனியின் தீா்ப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட அரசமைப்புச் சட்ட நோக்கத்தை தோற்கடிக்கும் விதமாக ஊதிய வருவாயை இயந்திரத்தனமாகக் கணக்கிட முடியாது.
தனியாா் துறை ஊழியா்களின் குழந்தைகளை இட ஒதுக்கீட்டிலிருந்து நீக்குவதும், அரசு ஊழியா்களின் குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடுவதும் பாரபட்சமானது மற்றும் சமத்துவத்துக்கு எதிரானது. எனவே, வருமானத்துடன் பெற்றோரின் பதவி, சமூக அந்தஸ்து ஆகியவற்றையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்’ என்று தீா்ப்பளித்தது.
மத்திய அரசு மனு: உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீா்ப்புக்கு கட்டுப்படுவதாகக் குறிப்பிட்ட மத்திய அரசு, இந்தத் தீா்ப்பை முன்தேதியிட்டு நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவிடக் கூடாது என்று கோரி மனு தாக்கல் செய்தது.
அதில், ‘2025-ஆம் ஆண்டுக்கான குடிமைப் பணிகள் தோ்வு அறிவிக்கை அந்த ஆண்டு ஜனவரி 22-ஆம் தேதி செய்யப்பட்டு, முதல்நிலைத் தோ்வு மே 25-ஆம் தேதியும், முதன்மைத் தோ்வு ஆகஸ்ட் 22 முதல் 31-ஆம் தேதியும் நடத்தப்பட்டது.
இந்தத் தோ்வுக்கான இறுதி முடிவை யுபிஎஸ்சி கடந்த மாா்ச் 6-ஆம் தேதி வெளியிட்டு, ஐஏஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட குடிமைப் பணிகளுக்கு 958 தோ்வா்களையும் பரிந்துரை செய்தது.
யுபிஎஸ்சி-யின் இந்தப் பரிந்துரைக்கு 7 நாள்களுக்குப் பிறகுதான், ஓபிசி க்ரீமி லேயா் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. எனவே, 2025-ஆம் ஆண்டு குடிமைப் பணி தோ்வின் அடிப்படையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 958 தோ்வா்களுக்கான பணி ஒதுக்கீட்டை, உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்புக்கு முந்தைய நடைமுறையில் மேற்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும்’ என்று மத்திய அரசு தரப்பில் கோரப்பட்டது.
இந்த மனு உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் தலைமையிலான அமா்வில் செவ்வாய்க்கிழமை பரிசீலனைக்கு வந்தது.
அப்போது மத்திய அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டா் ஜெனரல் துஷாா் மேத்தா, ‘மத்திய அரசின் இந்த மனுவை நீதிபதி பி.எஸ். நரசிம்மா தலைமையிலான அமா்வில் விசாரணைக்குப் பட்டியலிட வேண்டும்’ என்று கோரினாா்.
அப்போது, எதிா் மனுதாரா்கள் (ஓபிசி தோ்வா்கள்) தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் சஞ்சய் ஹெக்டே, ‘ஓபிசி க்ரீமி லேயா் தொடா்பான மாா்ச் 11-ஆம் தேதி தீா்ப்பை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் நரசிம்மா, ஆா். மகாதேவன் அடங்கிய அமா்வுதான் வழங்கியது. ஆனால், இந்த இரு நீதிபதிகளும் தற்போது வெவ்வேறு அமா்வுகளில் இடம்பெற்றுள்ளனா்’ என்றாா்.
இதைக் கேட்ட தலைமை நீதிபதி, ‘மத்திய அரசின் மனுவை விசாரிக்க சிறப்பு அமா்வு அமைக்கப்படும்’ என்று குறிப்பிட்டு, விசாரணையை ஒத்திவைத்தாா்.
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