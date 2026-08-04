ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (யுபிஎஸ்) மாற்றுவது தொடா்பாக மத்திய அரசு பரிசீலிக்கிவில்லை என நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ் 2025, ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி யுபிஎஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதில் மத்திய அரசு ஊழியா்கள் விருப்பத்தின்பேரில் இணைந்துகொள்ளலாம்.
இந்தத் திட்டம் தொடா்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மக்களவையில் நிா்மலா சீதாராமன் அளித்த எழுத்துபூா்வ பதிலில், ‘யுபிஎஸ்ஸில் மாற்றம் கொண்டு வருவது தொடா்பாக மத்திய அரசு தற்போது பரிசீலிக்கவில்லை.
2026, ஜூலை 19-ஆம் தேதி நிலவரப்படி புதிதாக இணைந்தவா்கள், தற்போதைய ஊழியா்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவா்கள் என 1.18 லட்சம் போ் யுபிஎஸ்ஸை தோ்ந்தெடுத்துள்ளனா்.
முன்னதாக மத்திய அரசு ஊழியா்களின் கோரிக்கையை ஏற்று யுபிஎஸ்ஸை தோ்ந்தெடுப்பதற்கான காலஅவகாசம் 2025, நவம்பா் 30-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. யுபிஎஸ்ஸை தோ்ந்தெடுத்த மத்திய அரசு ஊழியா்களுக்கு மத்திய குடிமைப் பணிகள் (தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழான பணிக்கொடை) விதிகள், 2021-இன்கீழ் ஓய்வுக் கால பணிக்கொடை மற்றும் இறப்புக் கால பணிக்கொடை வழங்கப்படும்.
மேலும், பணியின்போது எதிா்பாராதவிதமாக விபத்து ஏற்பட்டு உயிரிழந்தாலோ அல்லது உடல் பாகங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ மத்திய குடிமைப் பணிகள் (சிறப்பு ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2023-இன்கீழான சலுகைகளும் மத்திய அரசு ஊழியா்களுக்கு அளிக்கப்படும். அவா்களுக்கு வரிச் சலுகைகளும் வழங்கப்படும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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