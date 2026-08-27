உஸ்பெகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி 4 நாள்கள் சுற்றுப்பயணம்
உஸ்பெகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தானில் நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி 4 நாள்கள் சுற்றுப்பயணம் செல்வது குறித்து...
பிரதமர் மோடி - கோப்புப் படம்
பிரதமர் நரேந்திர மோடி 4 நாள்கள் சுற்றுப்பயணமாக உஸ்பெகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு சனிக்கிழமையில் (ஆக. 29) செல்லவுள்ளதாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
உஸ்பெகிஸ்தான் அதிபர் மிர்ஜியோயேவ் அழைப்பின்பேரில், அந்நாட்டுக்கு ஆக. 29-ல் பிரதமர் மோடி பயணம் மேற்கொள்கிறார். ஆக. 29, 30 மேற்கொள்ளப்படும் இந்தப் பயணத்தில் இந்தியா - உஸ்பெகிஸ்தான் இடையேயான இருதரப்பு உறவுகள் வலுப்படுத்துதல், முதலீடு, கல்வி, பாதுகாப்பு, எரிசக்தி, டிஜிட்டல் குறித்து விவாதிக்கப்படும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் 26-வது வருடாந்திர உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக, ஆக. 31-ல் கிர்கிஸ்தான் நாட்டுக்கு பிரதமர் மோடி செல்கிறார். இதனையடுத்து, செப். 1-ல் பிரதமர் மோடி இந்தியா திரும்புகிறார்.
Summary
PM Modi to visit Uzbekistan, Kyrgyzstan from August 29 to September 1
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