The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாள வெள்ளத்துக்கு நாங்கள் காரணமல்ல - சீனாசிஜேபி செய்தித் தொடர்பாளர்கள் மீது கடும் கோபம்: அபிஜீத் தீப்கே பேச்சு!பொறியாளர்களுக்கு பதிலாக 86% செய்யறிவைப் பயன்படுத்தும் பைசா பஜார் நிறுவனம்!பெட்ரோலில் கலக்கப்படும் எத்தனால் அளவு எவ்வளவு? மனுவை நிராகரித்த உச்ச நீதிமன்றம்நாட்டில் ஐபோன் தயாரிப்பை 30 - 35% உயர்த்தும் ஆப்பிள்!மூன்றாவது குழந்தை பெறும் அரசு பெண் ஊழியா்களுக்கு ஓராண்டு விடுப்பு! அரசாணை வெளியீடுஈரான் போருக்கு மத்தியில் நாட்டின் ஜிடிபி 7.8% உயர்வு

நீலப் புரட்சியால் பொருளாதார வளா்ச்சி ஏற்படும்: குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்

நீலப் புரட்சியால் பொருளாதார வளா்ச்சி ஏற்படும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

C.P. Radhakrishnan

சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் - ANI

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 1:35 am IST

நீலப் புரட்சியால் பொருளாதார வளா்ச்சி ஏற்படும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

லட்சத்தீவின் அகாத்தியில் மத்திய மீன்வளத் துறை அமைச்சகம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு அவா் பேசியதாவது:

மனிதகுலத்தை கடல் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் வளா்த்து வந்துள்ளது. அந்தக் கடலை வருங்கால சந்ததியினருக்காகப் பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டியது நமது பொறுப்பாகும். நிலையான மீன்பிடி முறை என்பது தாா்மிகப் பொறுப்பாகும். மீன்வளத் துறை அமைச்சகத்தின் புதிய வழிகாட்டுதல்கள், இந்த திசையை நோக்கிய நோ்மறையான நடவடிக்கையாகும். இது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைக் கடைப்பிடிப்பதையும், சட்ட விரோத மற்றும் கணக்கில் வராத மற்றும் முறைப்படுத்தப்படாத மீன்பிடிப்புக்கு எதிரான உறுதியான நிலைப்பாட்டையும் வலியுறுத்துகிறது.

மீனவ சமூகங்களை நேரடியாகச் சென்றடையும் வகையிலான திட்டங்களையும், உதவிகளையும் மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. ஆதலால் அரசு சிறப்பான சேவைகளை வழங்க ஏதுவாக, உரிய நடைமுறைகளை மீனவ சமூகங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் வளா்ந்த நாடாக உருவெடுக்க வேண்டும் என்று இந்தியா இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளது. அனைத்துப் பிரிவினரின் ஆதரவின்றி, இது சாத்தியமாகாது.

நமது விவசாயிகள், உணவுப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும். நமது விஞ்ஞானிகள், அறிவுத் திறன் எல்லைகளை விரிவுபடுத்த வேண்டும். நமது தொழில்முனைவோா் சொத்துகளை உருவாக்க வேண்டும். நமது மீனவ சமூகங்கள் இந்தியாவில் நீலப் புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

இளம் சமுதாயத்தினா் மீன்பிடித் தொழிலை வெறும் பரம்பரை தொழிலாக மட்டும் பாா்க்கக் கூடாது. அறிவியல், தொழில்நுட்பம், புத்தாக்கம், சா்வதேச வாய்ப்புகளால் இயக்கப்படும் நவீன தொழிலாக அதைப் பாா்க்க வேண்டும். அறிவு, தொழில்நுட்பம், நிதி ஆகியவற்றின் மூலம் மீனவ சமூகங்களுக்குத் தொடா்ந்து ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று நமது அமைப்புகளை வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

லட்சத்தீவு நமது நாட்டின் அணிகலன் ஆகும். இங்கு நீலப் புரட்சிக்கான ஏராளமான வளங்கள் உள்ளன. லட்சத்தீவு வரலாற்றில் முதல்முறையாக நீலப் புரட்சி மூலம் மிகப்பெரிய பொருளாதார மாற்றம், பொருளாதார வளா்ச்சி ஏற்படப் போகிறது. நமது நாட்டின் பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்தில் லட்சத்தீவு 6-இல் ஒரு பங்கு வகிக்கிறது. நமது நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு பசுமைப் புரட்சி, வெண்மைப் புரட்சி ஆகியவை பெரும் பங்கு வகித்தன. அதற்கடுத்து நீலப் புரட்சி இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சியில் மிகப்பெரும் மைல்கல்லாக அமையப் போகிறது.

உலகில் அதிக மீன் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியா 2-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. உலகளாவிய மீன் உற்பத்தியில் இந்தியாவின் பங்கு 8 சதவீதமாகும். நமது நாட்டின் மீன் உற்பத்தி அளவு 195 லட்சம் டன் ஆகும்.

இந்தியாவில் இருந்து 120 நாடுகளுக்கு மீன் உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி ஆகின்றன. நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.73,000 கோடிக்கு மேல் மீன் உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் லட்சத்தீவின் பங்கு ஒரு லட்சம் டன் ஆகும். இதில் 94,000 டன் டூனா மீன் ஆகும். இந்த மீன்களுக்கு ஜப்பானிலும், பிற ஏற்றுமதி சந்தைகளிலும் பெரும் தேவை நிலவுகிறது என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில் மத்திய மீன்வளத் துறை அமைச்சா் ராஜீவ் ரஞ்சன் சிங் பேசுகையில், ‘நாட்டின் பிரதமராக நரேந்திர மோடி 2014-ஆம் ஆண்டில் பதவியேற்றது முதல் மீன்வளத் துறைக்கு அரசு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. மீனவ சமுக மக்களின் வாழ்வாதார முன்னேற்றத்துக்கு பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தியுள்ளது.

2013-14இல் மீன் ஏற்றுமதி 95.7 லட்சம் டன்னாக இருந்தது. அது 2024-25 ஆண்டில் 197.75 லட்சம் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. அதாவது 105 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல் 2013-14இல் ரூ.30,213 கோடியாக இருந்த மீன் ஏற்றுமதி, 2024-25இல் ரூ.62,408 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. 2025-26இல் ரூ.73,890 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது’ என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில் மத்திய மீன்வளத் துறை இணையமைச்சா் எஸ்.பி. சிங் பகேல், லட்சத்தீவு நிா்வாகி பிரஃபுல் கே.படேல் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று முதல் தென் மாநிலங்களில் அரசுமுறை பயணம்: ஈரோடு, பெங்களூரு, கொச்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பு

குடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று முதல் தென் மாநிலங்களில் அரசுமுறை பயணம்: ஈரோடு, பெங்களூரு, கொச்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பு

உயா் கல்வி ஆய்வு சாா்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்! - குடியரசுத் துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு

உயா் கல்வி ஆய்வு சாா்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்! - குடியரசுத் துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு

பிரிவினையின் போது நிகழ்ந்த துன்பங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் இருக்க நினைவில் கொள்ளப்பட வேண்டும்: சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்

பிரிவினையின் போது நிகழ்ந்த துன்பங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் இருக்க நினைவில் கொள்ளப்பட வேண்டும்: சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்

நீலப் பொருளாதார வளா்ச்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்: மசூதன குரூப்

நீலப் பொருளாதார வளா்ச்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்: மசூதன குரூப்

விடியோக்கள்

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

பாட்டிலுக்கு ரூ. 10: அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்!

பாட்டிலுக்கு ரூ. 10: அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்!