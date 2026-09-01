The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாள வெள்ளத்துக்கு நாங்கள் காரணமல்ல - சீனாசிஜேபி செய்தித் தொடர்பாளர்கள் மீது கடும் கோபம்: அபிஜீத் தீப்கே பேச்சு!பொறியாளர்களுக்கு பதிலாக 86% செய்யறிவைப் பயன்படுத்தும் பைசா பஜார் நிறுவனம்!பெட்ரோலில் கலக்கப்படும் எத்தனால் அளவு எவ்வளவு? மனுவை நிராகரித்த உச்ச நீதிமன்றம்நாட்டில் ஐபோன் தயாரிப்பை 30 - 35% உயர்த்தும் ஆப்பிள்!மூன்றாவது குழந்தை பெறும் அரசு பெண் ஊழியா்களுக்கு ஓராண்டு விடுப்பு! அரசாணை வெளியீடுஈரான் போருக்கு மத்தியில் நாட்டின் ஜிடிபி 7.8% உயர்வு

காா்கே பேசிய மேடையை சுத்திகரிப்பு செய்த விவகாரம் தீவிரம்: மாநிலம் முழுவதும் புகாா் பதிவு செய்த காங்கிரஸ்; பாஜக போராட்டம்

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே பங்கேற்ற பொதுக்கூட்ட மேடையை ஹோமம் நடத்தி சுத்தம் செய்த விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் - பாஜக என இரு தரப்பிலும் திங்கள்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Kharge

கார்கே பங்கேற்ற பொதுக்கூட்ட மேடையை சுத்திகரிக்க வேள்வி நடத்திய பாஜக - x

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 3:41 am IST

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே பங்கேற்ற பொதுக்கூட்ட மேடையை ஹோமம் நடத்தி சுத்தம் செய்த விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் - பாஜக என இரு தரப்பிலும் திங்கள்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஹோமம் நடத்தியவா்கள் மீது எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்ய வலியுறுத்தி மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் காவல் நிலையங்களுக்குச் சென்று போராட்டம் நடத்தினா்.

அதே நேரம், இந்த விவகாரத்துக்கு ஜாதி சாயம் பூசுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டி எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தியின் உருவபொம்மையை எரித்து பாஜகவினா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதுகுறித்து காங்கிரஸ் செய்தித் தொடா்பாளா் பிரதிமா சிங் கூறுகையில், ‘ஹல்த்வானியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 9-ஆம் தேதி ஹோமம் நடத்தி சுத்தம் செய்யும் செயலில் ஈடுபட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க காங்கிரஸ் கோரிக்கை விடுக்கிறது. ஆனால், அதற்குக் காரணமானவா்கள் மீது இதுவரை எஃப்ஐஆா் பதிவு செய்யப்படவில்லை. எனவே, இந்த விவகாரத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்ய வலியுறுத்தி மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள காவல் நிலையங்களில் புகாா் தெரிவிக்கும் நடவடிக்கையையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் திங்கள்கிழமை ஈடுபட்டனா். காரணமானவா்கள் மீது எஃப்ஐஆா் பதிவு செய்யப்படவில்லை எனில், காங்கிரஸ் கட்சி வீதியில் இறங்கி மிகப் பெரிய அளவில் போராட்டங்களை நடத்தும். இந்தப் போராட்டங்களில் தில்லியிலிருந்தும் பல தலைவா்கள் பங்கேற்பா்’ என்றாா்.

பாஜக போராட்டம்: இந்த விவகாரத்துக்கு ஜாதி சாயம் பூசுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டி எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்திக்கு எதிராக மாநிலம் முழுவதும் மாவட்டத் தலைமையிடங்களில் பாஜகவினா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

பாஜக எஸ்.சி. பிரிவு சாா்பில் ராகுல் காந்தியின் உருவபொம்மையை எரித்து போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. ராகுல் காந்திக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டது.

இதுகுறித்து பாஜக எஸ்.சி. பிரிவின் மாநிலத் தலைவா் பல்பீா் குலியால் கூறுகையில், ‘சா்ச்சையை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் மாநிலத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்தைச் சீா்குலைக்க ராகுல் காந்தியும் காங்கிரஸ் கட்சியும் முயற்சிக்கின்றனா்’ என்றாா்.

ராகுல் மீது வழக்குப் பதிவு:

இதனிடையே, ஹல்த்வானியில் வால்மீகி சமூகத்தைச் சோ்ந்த அமித் குமாா் என்பவா் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், ராகுல் காந்தி மீது காவல் நிலையத்தில் எஃப்ஐஆா் பதிவு செய்யப்பட்டது. காா்கே பங்கேற்ற பொதுக்கூட்ட மேடையில் நடைபெற்ற மதச் சடங்குக்கு, ராகுல் காந்தி ஜாதிச் சாயம் பூசுவதாக தனது புகாரில் அமித் குமாா் குறிப்பிட்டாா். அதனடிப்படையில் இந்த வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நிதின் நபின் குறித்த பதிவு: காங்கிரஸ் மீது போலீஸ் அதிகாரியிடம் பாஜக புகாா்

நிதின் நபின் குறித்த பதிவு: காங்கிரஸ் மீது போலீஸ் அதிகாரியிடம் பாஜக புகாா்

ஆா்எஸ்எஸ், பாஜக குறித்து ராகுல் கடும் விமா்சனம்

ஆா்எஸ்எஸ், பாஜக குறித்து ராகுல் கடும் விமா்சனம்

ஒருசிலருக்கு சாதகமான உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பதே மோடியின் வேலை! ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

ஒருசிலருக்கு சாதகமான உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பதே மோடியின் வேலை! ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

உத்தரகண்டில் நான் பேசிய மேடையை சுத்திகரிப்பு செய்த பாஜகவினா்: காா்கே குற்றச்சாட்டு

உத்தரகண்டில் நான் பேசிய மேடையை சுத்திகரிப்பு செய்த பாஜகவினா்: காா்கே குற்றச்சாட்டு

விடியோக்கள்

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

பாட்டிலுக்கு ரூ. 10: அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்!

பாட்டிலுக்கு ரூ. 10: அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்!