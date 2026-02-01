சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவன வளர்ச்சிக்கு ரூ. 10,000 கோடி!

சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறை வளர்ச்சிக்கு 3 முக்கிய அணுகுமுறைகளை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று (பிப். 1) அறிவித்தார்.
2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று (பிப். 1) தாக்கல் செய்தார்.
இதில் சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான ஒதுக்கீடு குறித்து அவர் பேசியதாவது,
சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு ரூ. 10,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்சார்பு இந்தியா நிதியில் கூடுதலாக ரூ. 2,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
கொள்கலன் உற்பத்திக்கு ரூ. 10,000 கோடி முதலீடு
பொதுக்கட்டமைப்புகளுக்கான மூலதன ஒதுக்கீடு ரூ.12.2 லட்சம் கோடி.
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான பணப்புழக்க ஆதரவை மேம்படுத்த, நான்கு நடவடிக்கைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
2 வது, 3வது நிலை நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது எனக் குறிப்பிட்டார்.
