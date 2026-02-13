கைது
கைதுகோப்புப்படம்.
இந்தியா

ஜார்க்கண்ட்: 7.5 கிலோ கஞ்சாவுடன் ரயில் நிலையத்தில் பிகார் நபர் கைது

ஜார்க்கண்டின் ஹாதியா ரயில் நிலையத்தில் 7.5 கிலோ கஞ்சாவுடன் பிகாரைச் சேர்ந்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published on

ஜார்க்கண்டின் ஹாதியா ரயில் நிலையத்தில் 7.5 கிலோ கஞ்சாவுடன் பிகாரைச் சேர்ந்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கடத்தல் பொருளின் மதிப்பு ரூ.3.75 லட்சம். கைதானவர் பிகாரின் கிழக்கு சம்பரண் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மோகன் பிரசாத் (60) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

வியாழக்கிழமை நடந்த சோதனையின் போது, ​​குற்றம்சாட்டப்பட்டவரின் டிராலி பையில் இருந்து 9 பாக்கெட் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக ரயில்வே போலீஸ் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட தனது அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

விசாரணையில், ​​ஒடிசாவின் சம்பல்பூர் மாவட்டத்தில் கஞ்சாவை வாங்கியதாகவும், அதை பிகாருக்கு கொண்டு சென்றதாகவும் பிரசாத் கூறினார். கைதானவரும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கடத்தல் பொருட்களும் ஹாதியா ரயில்வே போலீஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

Summary

A man from Bihar was arrested with 7.5 kg of ganja at Hatia railway station in Jharkhand, an official statement said on Friday.

கைது
பாகிஸ்தானில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

bihar
Jharkhand
Arrested
ganja seized