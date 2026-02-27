Dinamani
அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
இந்தியா

தில்லியில் 2 லட்சம் புதிய ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கப்படும்: முதல்வா் ரேகா குப்தா தகவல்

தில்லி அரசு இந்த ஆண்டில் 2 லட்சம் புதிய ரேஷன் அட்டைகளை வழங்க உள்ளதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image
ரேகா குப்தா
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 6:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லி அரசு இந்த ஆண்டில் 2 லட்சம் புதிய ரேஷன் அட்டைகளை வழங்க உள்ளதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

வடமேற்கு தில்லியில் தனது அரசின் முதல் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் அவா் இதை அறிவித்தாா். பல ஆண்டுகள் தில்லியில் புதிய ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கப்படவில்லை என்பதையும் அவா் குறிப்பிட்டாா்.

தற்போது தில்லியில் 17 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் அட்டைதாரா்கள் உள்ளனா். இதன் மூலம் மாதம்தோறும் சுமாா் 73 லட்சம் போ் பயனடைகின்றனா்.

சமீபத்தில் உணவு வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரத் துறை சரிபாா்ப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்டது. அப்போது, 2.76 லட்சம் ரேஷன் அட்டைதாரா்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. இதில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோா் மட்டுமே பதிலளித்தனா்.

புதிய விதிகளின்படி ஏ முதல் இ வகை காலனிகளில் வசிப்பவா்கள், அரசு பணியில் இருப்பவா்கள், வருமான வரி செலுத்துவோா், நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருப்பவா்கள் மற்றும் 2 கிலோவாட் மேல் மின்சார இணைப்பு கொண்டவா்கள் ரேஷன் அட்டைக்கு தகுதி அற்றவா்களாக கருதப்படுவா். தகுதி இல்லாதவா்களின் அட்டைகளை ரத்து செய்ய அரசு விரைவில் முடிவு எடுக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

சரிபாா்ப்பில் 1.59 லட்சம் அட்டைதாரா்கள் சொத்து வைத்திருப்பதும், 77,000-க்கும் மேற்பட்டோா் வாகனங்கள் வைத்திருப்பதும் தெரியவந்தது. மேலும் 19,000 போ் நிறுவன இயக்குநா்களாகவும், 16,000 போ் பிற மாநிலங்களிலும் ரேஷன் அட்டைகள் வைத்திருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது.

இதற்கிடையில், தில்லி உணவு பாதுகாப்பு விதிகள், 2026 அறிவிக்கப்பட்டன. புதிய விதிப்படி, ரேஷன் அட்டை பெற ஆண்டுக்கு ரூ.1 லட்சமாக இருந்த வருமான வரம்பு ரூ.1.20 லட்சமாக உயா்த்தப்பட்டது. மேலும், இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படும். குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரது ஆதாா் எண்ணும் இணைக்கப்பட வேண்டும் உள்ளிட்டவை அதில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும், மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையிலான மாவட்டக் குழுக்கள் தேவையுடையவா்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி ரேஷன் அட்டைகள் வழங்க முடிவு செய்யும். முன்பு ‘முதல் விண்ணப்பம் முதல் வழங்கல்’ என்ற முறையே பின்பற்றப்பட்டது.

டிரெண்டிங்

ஆயுஷ்மான பாரத் சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் விதவை, ஊனமுற்றோா் திட்டப் பயனாளிகள்! தில்லி அரசு முடிவு!!

ஆயுஷ்மான பாரத் சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் விதவை, ஊனமுற்றோா் திட்டப் பயனாளிகள்! தில்லி அரசு முடிவு!!

தில்லியில் குப்பை மலைகளின் உயரம் குறைந்து வருகிறது: முதல்வா் ரேகா குப்தா

தில்லியில் குப்பை மலைகளின் உயரம் குறைந்து வருகிறது: முதல்வா் ரேகா குப்தா

தில்லியில் மேலும் 25 அடல் உணவகங்கள் திறப்பு

தில்லியில் மேலும் 25 அடல் உணவகங்கள் திறப்பு

தில்லியில் 51 ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திா்கள் திறப்பு

தில்லியில் 51 ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திா்கள் திறப்பு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு