அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ஆவணங்களை கையோடு எடுத்துச் சென்ற மமதா மீது வழக்கு!

ஐ-பேக் அலுவலகத்தில் நடந்த சோதனையை தடுத்ததாக மமதா மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு தொடுத்துள்ளதைப் பற்றி...
ஆவணங்களை கையோடு எடுத்துச் சென்ற மமதா.
ஆவணங்களை கையோடு எடுத்துச் சென்ற மமதா.படம் : பிடிஐ
ஐ-பேக் அலுவலகத்தில் நடந்த சோதனையை தடுத்ததாக மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி மீது அமலாக்கத்துறையினர் வியாழக்கிழமை கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளனர்.

மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவர் வீடு, ஐ-பேக் அலுவலகத்தில் இன்று (ஜன. 8) காலை அமலாக்கத்துறைத் துறையினர் சோதனை நடத்தியது.

மேற்குவங்கம் மாநிலம் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஐ-பேக் நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குநர் பிரதீக் ஜெயினின் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறையினர் இன்று காலை சோதனை நடத்தினர்.

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஐடி பிரிவு தலைவராகவும் இருக்கும் பிரதீக் ஜெயின் இல்லத்திற்கு காவல் துறையினருடன் வந்த முதல்வர் மமதா பானர்ஜி, ஆவணங்களை கையோடு எடுத்துச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பின்னர் கையில் ஆவணங்களுடன் வெளியே வந்த மமதா பானர்ஜி, அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் இந்த சோதனையை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நடத்துவதாகத் தெரிவித்திருந்தார். தங்கள் கட்சியின் அரசியல் வியூகங்கள், வேட்பாளர்களின் விவரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை விசாரணை அமைப்புகள் மூலமாக மத்திய அரசு, கொண்டுச் செல்ல இருந்ததாகவும், அதனை எடுத்து வந்ததாகவும் கூறியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், தனது அதிகாரத்தையும், அரசியலமைப்பையும் தவறாகப் பயன்படுத்தி அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியபோது சட்டத்துக்குப் புறம்பாக பிரதீக் ஜெயினின் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததாகவும் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி மீது அமலாக்கத் துறையினர் கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளனர்.

முதல்வர் மம்தா ஏராளமான போலீஸ் அதிகாரிகளுடன் வந்து, ஆவணங்கள், பென் ட்ரைவ், ஹார்ட் டிஸ்க் போன்ற எலெக்ட்ரானிக் பொருள்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆதாரங்களை எடுத்துச் செல்லும் வரை அமைதியான முறையில் சோதனை கையாளப்பட்டதாக அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இதுகுறித்து அமலாக்கத்துறை தரப்பில், நிலக்கரி கடத்தல் விவகாரத்தில் நடந்த சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக மேற்கு வங்கம் மற்றும் தில்லியில் சோதனை நடந்ததாகவும், அப்போது மம்தா பானர்ஜி வந்து அதனைத் தடுத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்தச் சோதனை ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்டது என்றும், எந்த அரசியல் நிறுவனத்தையும் குறிவைக்கவில்லை என்றும் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது.

இந்தச் சோதனை தேர்தலுடன் தொடர்புடையது அல்ல. மேலும். பணமோசடிக்கு எதிரான வழக்கமான நடவடிக்கைதான். அமலாக்கத்துறை தெரிவித்தது. எந்த கட்சியையும் குறிவைத்து இந்த சோதனை நடத்தப்படவில்லை” என்றும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

இருப்பினும், அத்துமீறி சோதனை நடத்தியதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் மீது மேற்கு வங்க காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

அதைத் தொடர்ந்து அமலாக்கத்துறை சோதனைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாளை பேரணி நடத்தப்போவதாகவும் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி அறிவித்துள்ளார்.

Summary

In a statement, ED said that proceeding were carried out peacefully and professionally until CM Mamata arrived and allegedly took away key evidence.

high court
mamata banerjee
Bengal CM Mamata Banerjee
Calcutta High Court
அமலாக்கத்துறை
I-PAC
Enforcement Department

