தோ்தல் ஆணையத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குறி -அகிலேஷ் சாடல்

தோ்தல் ஆணையத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குறி -அகிலேஷ் சாடல்
உத்தர பிரதேசத்தில் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் எத்தனை போ் நீக்கப்பட உள்ளனா் என்பது பாஜகவுக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்தது எப்படி என்று சமாஜவாதி தலைவா் அகிலேஷ் யாதவ் சனிக்கிழமை கேள்வியெழுப்பினாா்.
மேலும், இந்திய தோ்தல் ஆணையம் மீதான நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குறியாகியுள்ளதாகவும் அவா் சாடினாா்.
உத்தர பிரதேசத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு (எஸ்ஐஆா்) பிறகான வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டது. இதில் 2.89 கோடி பேரின் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டதால், வாக்காளா் எண்ணிக்கை 15.44 கோடியில் இருந்து 12.55 கோடியாக குறைந்தது. இது 18.70 சதவீத குறைவாகும். மாா்ச் 6-ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது.
இந்நிலையில், சமாஜவாதி தலைவா் அகிலேஷ் யாதவ் லக்னெளவில் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியதாவது:
உத்தர பிரதேசத்தில் எஸ்ஐஆா் நடைமுறைகளில் அனைத்துக் கட்சிகளின் வாக்குச்சாவடி அளவிலான முகவா்கள் அனைவருமே பங்கேற்றனா். வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் எத்தனை போ் நீக்கப்படுவா் என்ற விவரம் யாருக்குமே தெரியாத நிலையில், கிட்டத்தட்ட 4 கோடி பேரின் பெயா்கள் நீக்கப்பட உள்ளதாக முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் கூறினாா். பாஜகவை சோ்ந்த கன்னெளஜ் தொகுதி முன்னாள் எம்.பி. ஒருவா், ஒரு மாவட்டத்தைக் குறிப்பிட்டு, அங்கு நீக்கப்பட உள்ள வாக்காளா் எண்ணிக்கையை முன்கூட்டியே கூறினாா். பாஜக தலைவா்களின் இந்தக் கருத்துகள், தோ்தல் ஆணையத்தின் நம்பகத்தன்மையை கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
உத்தர பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து இப்போது 2.89 கோடி பேரின் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ஆளும் கட்சிக்கு ஆதாயமளிக்கும் வகையில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரின் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
உள்ளாட்சித் தோ்தலையொட்டி வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளா் பட்டியலுடன், தற்போதைய பட்டியலை ஒப்பிட்டால் தீவிரமான முரண்பாடுகள் காணப்படுகின்றன.
உள்ளாட்சித் தோ்தலுக்கான இறுதிப் பட்டியல் வெளியீட்டில் 50 நாள்களுக்கு மேல் தாமதம் ஏற்பட இந்த முரண்பாடுகள்தான் காரணமா என்று அகிலேஷ் கேள்வியெழுப்பியுள்ளாா்.