விபி ஜி ராம் ஜி-க்கு எதிர்ப்பு! காங்கிரஸ் இன்று உண்ணாவிரதப் போராட்டம்!

விபி ஜி ராம் ஜி சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நாடு முழுவதும் காங்கிரஸார் இன்று உண்ணாவிரதப் போராட்டம்
congress
காங்கிரஸ் போராட்டம்கோப்புப் படம்
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்டத்தை மாற்ற வகைசெய்யும், வளா்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்புச் சட்டத்துக்கு (விபி ஜி ராம் ஜி) எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், விபி ஜி ராம் ஜி-க்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக, காங்கிரஸார் இன்று (ஜன. 11) நாடு முழுவதும் ஒருநாள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.

மேலும், கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் "மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்டத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காக, ஜன. 26 முதல் பிப். 2 வரையில் ஒவ்வொரு பேரவைத் தொகுதியிலும் 5 முதல் 10 கி.மீ. தொலைவுக்கு காங்கிரஸார் நடைப்பயணம் மேற்கொள்வர்" என்றும் அறிவித்திருந்தார்.

congress
சொல்லப் போனால்... திரைப்படங்களும் வெட்டுக் கத்திகளும்!
protest
congress
போராட்டம்
காங்கிரஸ்
Hunger strike
உண்ணாவிரதம்

