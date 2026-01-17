மேற்கு வங்க புலம்பெயா் தொழிலாளா் கடுமையாகத் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து, அந்த மாநிலத்தின் முா்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் இரண்டாவது நாளாக சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அவா்கள் மீது காவல் துறையினா் தடியடி நடத்தினா்.
மேற்கு வங்க மாநிலம் முா்ஷிதாபாத் மாவட்டம் பெல்டாங்காவில் உள்ள மகேஷ்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்த அனிசுா் ஷேக், பிகாா் மாநிலம் காஜிபூா் மாவட்டத்தில் பணியாற்றி வந்தாா். அங்கு அவா் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு படுகாயமடைந்தாா். அவா் கவலைக்கிடமான நிலையில், மிகுந்த சிரமத்துடன் வெள்ளிக்கிழமை இரவு முா்ஷிதாபாத் திரும்பியதைத் தொடா்ந்து, அங்குள்ள மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
அவா் மீதான தாக்குதலை அறிந்து ஆத்திரமடைந்த உள்ளூா் மக்கள் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். பெல்டாங்காவில் பருவா மோரே பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் நூற்றுக்கணக்கானோா் மறியலில் ஈடுபட்டதால், அங்கு போக்குவரத்து முடங்கியது. பொதுமக்களில் சிலா் பெல்டாங்கா ரயில் நிலையத்தில் ரயில் மறியலில் ஈடுபட முயன்று ரயில்வே கேட்டை சேதப்படுத்தினா்.
சில இடங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் கலைந்து போவதற்கு அவா்கள் மீது காவல் துறையினா் தடியடி நடத்தினா். இதையடுத்து திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஹுமாயூன் கபீா் நிகழ்விடம் விரைந்து போராட்டக்காரா்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். சூழலை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து மீண்டும் இயல்பு நிலையை ஏற்படுத்த பேச்சுவாா்த்தை தொடா்வதாக மூத்த காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
அனிசுா் மீது தாக்குதல் நடத்தியவா்களை உடனடியாக கைது செய்து, முா்ஷிதாபாத்தைச் சோ்ந்த புலம்பெயா் தொழிலாளா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று போராட்டக்காரா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா். இந்த சம்பவம் காரணமாக பெல்டாங்கா மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் காவல் துறை தெரிவித்தது.
முன்னதாக முா்ஷிதாபாத் மாவட்டம் சுஜாபூா் குமாா்பூா் கிராம ஊராட்சியைச் சோ்ந்த அலாவுதீன் ஷேக், ஜாா்க்கண்ட் மாநிலம் பலாமூா் மாவட்டத்தில் பணியாற்றி வந்தாா். அங்கு அவா் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, அவா் கொல்லப்பட்டதாகக் கூறி, முா்ஷிதாபாதில் உள்ளூா் மக்கள் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
‘வங்காள மொழி பேசுவோா் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக மேற்கு வங்கத்துக்கு வெளியே முா்ஷிதாபாத்தை சோ்ந்தவா்கள் துன்புறுத்தப்படுகின்றனா்’ என்று போராட்டக்காரா்கள் குற்றஞ்சாட்டினா். இந்தப் போராட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட வன்முறையில் 12 போ் காயமடைந்தனா்.