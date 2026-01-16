புலம்பெயா் தொழிலாளா் மரணம்: மேற்கு வங்கத்தில் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் வன்முறை
கொல்கத்தா, ஜன.16: மேற்கு வங்க மாநிலம் முா்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த புலம்பெயா் தொழிலாளா் ஜாா்க்கண்டில் கொல்லப்பட்டதாகக் கூறி, முா்ஷிதாபாதில் பொதுமக்கள் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டம் மற்றும் வன்முறையில் ஈடுபட்டனா். இதனால் வடக்கு மற்றும் தெற்கு வங்காளத்துக்கு இடையிலான ரயில் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது.
மேற்கு வங்க மாநிலம் முா்ஷிதாபாத் மாவட்டம் சுஜாபூா் குமாா்பூா் கிராம ஊராட்சியைச் சோ்ந்தவா் அலாவுதீன் ஷேக் (36). ஜாா்க்கண்ட் மாநிலம் பலாமூா் மாவட்டத்தில் பழைய இரும்பு கடை தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த அவா், அங்கு வாடகைக்கு தங்கியிருந்த வீட்டில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டாா். அவரின் உடல் சொந்த ஊருக்கு வெள்ளிக்கிழமை கொண்டுவரப்பட்டது.
இதைத்தொடா்ந்து அலாவுதீன் அடித்துக் கொல்லப்பட்டதாகவும், அவரின் உடலை தூக்கில் தொங்கவிட்டு தற்கொலை போல சித்திரிக்க முயற்சிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவரின் குடும்பத்தினா் மற்றும் கிராம மக்கள் குற்றஞ்சாட்டினா். பின்னா் அவா்கள் ஆத்திரமடைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அங்குள்ள சியால்டா-லால்கோலா ரயில் போக்குவரத்து பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான போராட்டக்காரா்கள் திரண்டு தண்டவாளத்தில் மூங்கில் தடிகளைப் போட்டு ரயில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தினா். மேலும் பலா் அங்குள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டு டயா்களை தீ வைத்து எரித்தனா். இதனால் வடக்கு மற்றும் தெற்கு வங்காளத்துக்கு இடையிலான ரயில் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது. பல உள்ளூா் மற்றும் தொலைதூர ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், நூற்றுக்கணக்கான பேருந்துகள் மற்றும் லாரிகள் நெடுஞ்சாலைகளில் நிறுத்தப்பட்டன.
12 போ் காயம்: காவல் துறை வாகனம் ஒன்றையும், போக்குவரத்து கூடாரம் ஒன்றையும் போராட்டக்காரா்கள் அடித்து நொறுக்கினா். அவா்கள் நடத்திய தாக்குதலில் சுமாா் 12 போ் காயமடைந்தனா். காயமடைந்தவா்களில் பலா் இந்த சம்பவம் குறித்து செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற ஊடகவியலாளா்கள் ஆவா். அவா்களில் படுகாயமடைந்த ஒருவா், முா்ஷிதாபாத் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இந்தப் போராட்டம் மற்றும் வன்முறை காரணமாக முா்ஷிதாபாதின் சில பகுதிகளில் இயல்பு நிலை பாதிக்கப்பட்டது.
போராட்டக்காரா்கள் கூறுகையில், ‘வங்காள மொழி பேசுகிறோம் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக மேற்கு வங்கத்துக்கு வெளியே முா்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் துன்புறுத்தப்படுகின்றனா். எனவே முா்ஷிதாபாதைச் சோ்ந்த புலம்பெயா் தொழிலாளா்களுக்கு நீதி மற்றும் பாதுகாப்பு வேண்டும். அலாவுதீன் மரணத்துக்கு காரணமானவா்களை உடனடியாகக் கைது செய்ய வேண்டும்’ என்று வலியுறுத்தினா். அவா்களிடம் மாவட்ட நிா்வாகத்தைச் சோ்ந்த மூத்த அதிகாரிகள் நீண்ட நேரம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி சமாதானப்படுத்தியதையடுத்து போராட்டம் முடிவுக்கு வந்து ரயில் மற்றும் சாலை போக்குவரத்துப் படிப்படியாக மீண்டும் தொடங்கியது.
எனது மகன் கடைசியாகப் பேசியபோது...: அலாவுதீனின் தாயாா் சோனா பீபி கூறுகையில், ‘எனது மகன் என்னிடம் கடைசியாகப் பேசியபோது அவா் தங்கியிருந்த இடத்தில் நிலைமை மோசமாக இருப்பதாகவும், அவருக்கு அச்சமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தாா். முடிந்தால் ஊருக்கு வந்துவிடுவதாகவும் தெரிவித்தாா். ஆனால் எனது மகன் கொல்லப்பட்டுள்ளாா்’ என்று தெரிவித்தாா்.
அலாவுதீன் வீட்டுக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் அதீா் ரஞ்சன் செளதரி நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினாா். பின்னா், ‘மேற்கு வங்கத்துக்கு வெளியே வங்காளிகளை வங்கதேசத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் என்று முத்திரை குத்தி, அவா்களின் அடையாளத்தை நிரூபிக்குமாறு ஏன் கேட்கப்படுகிறது என்பது தெரியவில்லை. அவா்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல’ என்று தெரிவித்தாா்.
பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில்
வங்காளிகளுக்குத் துன்புறுத்தல்: மம்தா
முா்ஷிதாபாத் போராட்டம் குறித்து கொல்கத்தாவில் மாநில முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் வங்காள மொழி பேசும் ஒரே காரணத்துக்காக மேற்கு வங்க புலம்பெயா் தொழிலாளா்கள் துன்புறுத்தப்படுகின்றனா். இது நியாயமற்றது. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்தால், அக்கட்சியை மேற்கு வங்க மக்கள் எவ்வாறு ஆதரிப்பா்? வெட்கமே இல்லாத கட்சி பாஜக’ என்று சாடினாா்.