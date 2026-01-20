தேச பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் நகா்ப்புற நக்ஸல்கள்- பிரதமா் மோடி
நகா்ப்புற நக்ஸல்களால் தேச பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது என பிரதமா் நரேந்திர மோடி செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
மேலும், சட்டவிரோதமாக இந்தியாவில் குடியேறியவா்களை கண்டறிந்து அவா்களைச் சொந்த நாட்டுக்கே திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் எனவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
தில்லி பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் தேசிய தலைவராக நிதின் நவீன் பதவியேற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமா் மோடி பங்கேற்றாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது: தங்களை உலகின் எஜமானா்களாகக் கருதும் சில வளமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த நாடுகள் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவா்களை கண்டறிந்து அவா்களைச் சொந்த நாட்டுக்கே திருப்பி அனுப்புகின்றன. அந்நாடுகளை யாரும் கேள்வி கேட்பதில்லை. உலக அளவில் எந்தவொரு நாடும் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவா்களை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை.
அந்த வகையில் இந்தியாவும் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவா்களை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது. நம் நாட்டு ஏழை மக்களுக்கு கிடைக்கும் அரசின் சேவைகளை அவா்கள் சுரண்டுவதை அனுமதிக்க முடியாது.
வாக்கு வங்கி அரசியலில் எதிா்க்கட்சிகள்: வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக, சட்டவிரோத குடியேறிகளை சில எதிா்க்கட்சிகள் பாதுகாத்து வருகின்றன. அவா்களின் முகத்திரையை கிழித்து மக்களின் முன் நிறுத்த வேண்டியது நமது கடமை.
நகா்ப்புற நக்ஸல்கள் தங்களது ஆதிக்கத்தை உலக அளவில் பெரிதுபடுத்தி வருகின்றனா். மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை ஆதரித்து தொலைக்காட்சிகளில் பேசினாலோ, பத்திரிகைகளில் எழுதினாலோ அவா்களை முடக்கி மௌளமாக்குவதே நகா்ப்புற நக்ஸல்களின் பாணி.
பல ஆண்டுகளாக பாஜக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வந்தது. தற்போது உண்மையை புரிந்துகொண்டு நாட்டு மக்கள் நம்மை அங்கீகரிக்கத் தொடங்கிவிட்டனா். தேச பாதுகாப்புக்கு நகா்ப்புற நக்ஸல்கள் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளனா். அவா்களை நமது கட்சியின் அமைப்பு மற்றும் கொள்கை பலத்தால் வெல்ல வேண்டும் என்றாா்.
பிரதமரை எதிா்த்தால் நகா்ப்புற நக்ஸலா? காங்கிரஸ் கேள்வி
பிரதமரை எதிா்த்தால் நகா்ப்புற நக்ஸல் என முத்திரை குத்துவதா? என காங்கிரஸ் செவ்வாய்க்கிழமை கேள்வியெழுப்பியது.
மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவிப்பவா்களை முடக்குவதே நகா்ப்புற நக்ஸல்களின் பாணி என பிரதமா் மோடி கூறியதற்கு காங்கிரஸ் கண்டனம் தெரிவித்து இவ்வாறு கேள்வியெழுப்பியது.
இதுகுறித்து காங்கிரஸ் பொதுச்செயலா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வெளியிட்ட எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், ‘2020, மாா்ச் 11-ஆம் தேதி மாநிலங்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய உள்துறை இணையமைச்சா் பதிலளித்தாா். அந்த பதிலில் நகா்ப்புற நக்ஸல்கள் என்ற வாா்த்தையை உள்துறை அமைச்சகம் பயன்படுத்துவதில்லை என குறிப்பிட்டாா்.
ஆனால் 2024, ஏப்ரல் 29-ஆம் தேதி ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மற்றும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வை நினைத்து கவலை கொள்பவா்கள் நகா்ப்புற நக்ஸல்கள் மனநிலையைக் கொண்டவா்கள் என பிரதமா் மோடி விமா்சித்தாா்.
எனவே, தன்னை எதிா்த்து கருத்து தெரிவிப்பவா்களை நகா்ப்புற நக்ஸல்கள் என பிரதமா் மோடி வகைப்படுத்த முயல்கிறாரா? என்பதை அவா் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்’ என்றாா்.