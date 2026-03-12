Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
இந்தியா

ஈரான் போா் பாதிப்பு: கரோனாவை போல இதையும் இந்தியா கடந்து செல்லும் - பிரதமா் மோடி நம்பிக்கை

கரோனா தொற்றால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை கடந்து வந்ததுபோல, ஈரான் போரால் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியையும் இந்தியா கடந்து செல்லும் என்று பிரதமா் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.

News image
புது தில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆங்கில ஊடக நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமா் மோடி.
Updated On :12 மார்ச் 2026, 8:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கரோனா தொற்றால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை கடந்து வந்ததுபோல, ஈரான் போரால் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியையும் இந்தியா கடந்து செல்லும் என்று பிரதமா் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக புது தில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆங்கில ஊடக நிகழ்ச்சி ஒன்றில், அவா் கலந்துகொண்ட பேசியதாவது:

அமெரிக்கா-இஸ்ரேல்-ஈரான் போரால் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி அனைத்து நாடுகளையும் பாதித்துள்ளது. இந்நிலையில், இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை காக்க தன்னால் முடிந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

போரால் ஏற்பட்டுள்ள சூழலை பயன்படுத்தி சில பொருள்களைப் பதுக்கி, கள்ளச் சந்தையில் விற்பனை செய்ய சிலா் முயற்சிக்கின்றனா். அந்த விஷமிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதுபோன்ற நேரங்களில் பதுக்கல்காரா்களையும், கள்ளச் சந்தைகளில் விற்பனை செய்வோரையும் தடுத்து நிறுத்த கண்காணிப்பை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தொடா்பாக சிலா் பீதியை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றனா். இதன்மூலம், அவா்கள் உண்மையில் யாா் என்ற முகமூடி அகன்று பொது வெளியில் அம்பலப்பட்டு வருகின்றனா். அவா்கள் நாட்டை காயப்படுத்தி வருகின்றனா்.

உலகில் எங்கு போா் நடைபெற்றாலும் அதனால் குடிமக்களுக்குப் பிரச்னை ஏற்படக் கூடாது என்பதே மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு.

பெரும் போரால் எரிசக்தி கிடைப்பதில் உலகம் கடுமையான நெருக்கடியை எதிா்கொண்டு வருகிறது. ஒரு தேசமாக அனைவரும் இதை எப்படி கையாளப் போகிறோம் என்பது மிக முக்கியமாகும்.

நாட்டின் 140 கோடி மக்கள் மீது எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது. கரோனா தொற்றால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை கடந்து வந்ததுபோல, தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியையும் இந்தியா கடந்து செல்லும் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

ஈரான் போரால் பாதிக்கப்படுவது எரிவாயு மட்டுமல்ல.. அதற்கும் மேல்!

ஈரான் போரால் பாதிக்கப்படுவது எரிவாயு மட்டுமல்ல.. அதற்கும் மேல்!

கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம், மின்சாரம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!

கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம், மின்சாரம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!

எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்!

எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்!

தவறான காலகட்டத்தில் மோடி இஸ்ரேல் பயணம்: காங்கிரஸ் விமா்சனம்

தவறான காலகட்டத்தில் மோடி இஸ்ரேல் பயணம்: காங்கிரஸ் விமா்சனம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு