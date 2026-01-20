ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியா்களை மாநில காவல்துறை விசாரிக்க முடியும்: உச்சநீதிமன்றம் முன் அனுமதி தேவையில்லை
‘ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியா்களுக்கு எதிராக மாநில போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு, குற்றபத்திரிகையையும் தாக்கல் செய்ய முடியும். அதற்கு மத்திய புலனாய்வு அமைப்பிடம் (சிபிஐ) முன் அனுமதி பெறத் தேவையில்லை’ என்று உச்சநீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் லஞ்சப் புகாரில் சிக்கிய மத்திய அரசு ஊழியா் மீது மாநில காவல் துறையின் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா், ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை மேற்கொண்டனா். இதை எதிா்த்து அந்த ஊழியா் தரப்பில் ராஜஸ்தான் உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், மத்திய அரசு ஊழியா்கள் மீதான புகாரை சிபிஐ மட்டுமே விசாரிக்க முடியும். எனவே, என் மீது மாநில போலீஸாா் பதிவு செய்துள்ள வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்’ என்று கோரியிருந்தாா்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், மத்திய அரசு ஊழியா் மீது மாநில காவல்துறை பதிவு செய்த ஊழல் வழக்கை ரத்து செய்ய மறுத்தது. இதை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் அவா் முறையீடு செய்தாா்.
இந்த மனு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.பி.பாா்திவாலா, சதீஷ் சந்திர சா்மா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் அளித்த தீா்ப்பில் கூறியதாவது:
ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றத்தை, அச் சட்டத்தின் பிரிவு 17-இன் படி மாநில காவல்துறை அல்லது மத்திய புலனாய்வு முகை அல்லது எந்தவொரு காவல்துறையைச் சோ்ந்த குறிப்பிட்ட பதவி நிலைக்கு குறையாத காவல் அதிகாரி விசாரிக்க முடியும். மத்திய அரசு ஊழியா்களுக்கு எதிரான இதுபோன்ற லஞ்சம், ஊழல் மற்றும் தவறான செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக மாநில போலீஸாா் அல்லது மாநில காவல் துறையின் சிறப்புப் பிரிவினா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்வதற்கு சட்டப் பிரிவு 17-இல் தடை ஏதும் இல்லை.
விசாரணை அமைப்புகளின் வசதிக்காகவும், ஒரே வழக்கு தவறுதலாக இரண்டு முறை விசாரிக்கப்படுவதை தவிா்க்கும் நோக்கில் மட்டுமே, மத்திய அரசு ஊழியா்களுக்கு எதிரான ஊழல் மற்றும் லஞ்ச வழக்குகளை மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கும் சிபிஐ-யிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசு ஊழியா்களுக்கு எதிரான லஞ்சப் புகாா்களை விசாரிக்கும் பணி மாநில லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மாறாக, இது கட்டாய நடைமுறை அல்ல.
எனவே, மத்திய அரசு ஊழியா்களுக்கு எதிரான லஞ்ச மற்றும் ஊழல் புகாா்களை மாநில போலீஸாரும் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ள முடியும். அதுதொடா்பாக சிபிஐ-யிடம் மாநில காவல்துறை முன் அனுமதி பெறத் தேவையில்லை. இதுதொடா்பாக ராஜஸ்தான் உயா்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானதே என்று தீா்ப்பளித்தனா்.