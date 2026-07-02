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இந்தியா

தேனிலவு கொலை: சோனம் ரகுவன்ஷியின் ஜாமீனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு!

தேனிலவு கொண்டாட அழைத்துச்சென்று கணவரைக் கொன்றதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சோனாம் ரகுவன்ஷியின் ஜாமீன் மனு பற்றி..

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சோனம், ராஜா ரகுவன்ஷி - TNIE

Updated On :2 ஜூலை 2026, 1:07 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேனிலவு கொண்டாட அழைத்துச்சென்று கணவரைக் கொன்றதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சோனாம் ரகுவன்ஷிக்கு ஜாமீன் வழங்கிய உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து மேகாலயா அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா வியாழனன்று இந்த வழக்கை அவசரமாக விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கோரியதைத் தொடர்ந்து, நீதிபதிகள் எம்.எம். சுந்தரேஷ், ஷீல் நாகு ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு வெள்ளிக்கிழமையன்று மாநில அரசின் மனுவை விசாரிக்க ஒப்புக்கொண்டது.

சோனம் ரகுவன்ஷி கைது செய்யப்பட்டபோது அதற்கான காரணங்கள் அடங்கிய ஆவணங்கள் அவருக்கு முழுமையாக வழங்கப்படாததாலேயே ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதாக மேத்தா குறிப்பிட்டார்.

ஆவணங்கள் வழங்கப்படாத விவகாரமானது, தட்டச்சுப் பிழை காரணமாகத் தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு சட்டப் பிரிவோடு தொடர்புடையது என்று கூறிய அவர், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தலைமறைவாக வாய்ப்புள்ளதையும் வலியுறுத்தினார். இந்த விவகாரத்தை வெள்ளிக்கிழமையன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள நீதிபதிகள் அமர்வு ஒப்புக்கொண்டது.

சோனம் ரகுவன்ஷிக்கு ஜாமீன் வழங்கிய விசாரணை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மேகாலயா உயர்நீதிமன்றம் ஜூன் 29 அன்று உறுதி செய்திருந்தது.

பின்னணி என்ன?

கடந்த ஆண்டு மே 23 அன்று மேகாலயாவின் சோஹ்ரா பகுதியில் சுற்றுலா சென்றிருந்தபோது அந்தத் தம்பதியினர் காணாமல் போயினர். அதன்பின்னர், ஜூன் 2 அன்று ராஜா ரகுவன்ஷியின் உடல் ஆழமான பள்ளத்தாக்கு ஒன்றில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

பண ஆதாயத்திற்காக கூலிப்படையினர் மூலம் தனது கணவரைத் தீர்த்துக்கட்ட சோனம் ரகுவன்ஷி சதி செய்ததாக காவல்துறை குற்றம் சாட்டியதையடுத்து, சோனம் ரகுவன்ஷி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

The Meghalaya government on Thursday moved Supreme Court challenging the bail granted to Sonam Raghuvanshi, accused of murdering her husband Raja Raghuvanshi in 2025 during their honeymoon in the state.

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