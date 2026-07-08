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இந்தியா

நீட் தேர்வு கட்டணத்தை திரும்பப் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் நீட்டிப்பு!

நீட் யுஜி தேர்வுக்கான கட்டணத்தை திரும்பப் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் நீட்டிப்பு குறித்து....

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நீட் தேர்வு கட்டணத்தை திரும்பப் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் நீட்டிப்பு! - கோப்புப்படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 9:19 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நீட் யுஜி தேர்வுக்கான கட்டணத்தை திரும்பப் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசத்தை மேலும் நீட்டித்து என்டிஏ அறிவித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் மே 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடந்தது உறுதி செய்யப்பட்டதால், அந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. ஜூன் 21 ஆம் தேதி மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூன் 21 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் மறுதேர்வை நாடு முழுவதும் 20 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். வெளிநாடுகளில் 14 மையங்களிலும் நாட்டில் 5,440 மையங்களிலும் நடைபெற்ற இந்த தேர்வு, முந்தைய தேர்வை விட சவாலானதாக இருந்ததாக மாணவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதற்கிடையே, நீட் தேர்வுக்கு செலுத்திய கட்டணம் மாணவர்களுக்கு திரும்ப வழங்கப்படும். மாணவர்கள் ஜூலை 7 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் வங்கிக்கணக்கு தொடர்பான விவரங்களை சமர்பிக்க வேண்டும் என என்டிஏ அறிவித்திருந்தது.

மேலும், தங்களது வங்கி விவரங்களை இதுவரை சமர்ப்பிக்காத அல்லது தவறுதலாக பதிவிட்ட மாணவர்கள் அதனை புதுப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தையும் என்டிஏ அறிவித்திருந்தது.

அவகாசம் நீட்டிப்பு

ஜூலை 7 ஆம் தேதியுடன் அவகாசம் முடிவடைந்த நிலையில், வரும் 14 ஆம் தேதி இரவு வரை neet.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என என்டிஏ அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, நீட் யுஜி தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்திருந்த மாணவர்களில் இதுவரை 8,29,510 பேர் மட்டுமே தங்களது வங்கி கணக்கு விவரங்களை சரிசெய்து சமர்பித்துள்ளனர். மீதமுள்ள தகுதியுள்ள மாணவர்கள் விரைந்து தங்களது வங்கி கணக்கு விவரங்களைச் சமர்பிக்குமாறு அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Lastdate extended to apply for the refund of the NEET exam fee...

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