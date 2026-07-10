கேரள மாநிலம், வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 6-ஆக உயா்ந்துள்ள நிலையில், 9 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான எச்சரிக்கை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தால் வியாழக்கிழமை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
வயநாட்டில் மலைப் பகுதியில் சாலைப் பணிக்காக தனியாா் நிறுவனம் சுரங்கம் தோண்டும் பணியை மேற்கொண்டிருந்த நிலையில், அங்கு செவ்வாய்க்கிழமை திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதில் சுரங்கத்தில் பணியாற்றிய 3 வடமாநிலத் தொழிலாளா்கள் புதன்கிழமை உயிரிழந்தனா். மேலும் 3 போ் சடலங்களாக வியாழக்கிழமை கண்டெடுக்கப்பட்டனா். அவா்கள் மூவரும் உத்தர பிரதேசம், ஹிமாசல பிரதேசம், பிகாரை சோ்ந்த தொழிலாளா்கள் ஆவா். இதுகுறித்து அமைச்சா்கள் அனில் குமாா், சித்திகி கூறுகையில், ‘மூவரில் ஒருவரின் உடல் மலைப் பகுதிக்கு கீழே உள்ள ஆற்றில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது’ என்றனா்.
நிலச்சரிவில் சிக்கிய மேலும் 2 வடமாநிலத் தொழிலாளா்களைக் காணவில்லை. அவா்களைத் தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.
பினராயி விஜயன் குற்றச்சாட்டு: வயநாடு நிலச்சரிவு குறித்து புதன்கிழமை கருத்து தெரிவித்த முதல்வா் வி.டி. சதீசன், சுரங்கம் தோண்டும் திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு மற்றும் கேரளத்தில் ஆட்சியில் இருந்த முந்தைய இடதுசாரி அரசால் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது குறித்து கேள்வி எழுப்பியிருந்தாா். இதற்கு வியாழக்கிழமை பதிலளித்த முன்னாள் முதல்வா் பினராயி விஜயன், அனைத்தும் வெளிப்படையாகவும், சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடந்ததாகவும், எந்த முறைகேடும் நடக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளாா். கேரள அரசு தனது குறைகளை மறைக்கும் நோக்கில், மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்பும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருப்பதாகவும் அவா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
வயநாடு நிலச்சரிவில் உயிரிழந்த 6 தொழிலாளா்களில் ஒருவரான ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த 25 வயதான அன்மோல் தோத்ராயின் உடல், ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள அவரது சொந்த ஊரான ஜரியாவுக்கு வியாழக்கிழமை கொண்டு செல்லப்பட்டது. அவரின் உடலை ராஞ்சி விமான நிலையத்தில் காவல்துறையினரும், குடும்ப உறுப்பினா்களும் பெற்றுக் கொண்டனா். புலம்பெயா் தொழிலாளா்களுக்கான இணையதளத்தில் அன்மோலின் பெயா் பதிவு செய்யப்படாதபோதிலும், அவரின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணமாக ரூ.1.50 லட்சம் வழங்கப்படும் என்று மாநில அரசு தெரிவித்திருப்பதாக தொழிலாளா் துறை கண்காணிப்பாளா் கூறியுள்ளாா்.
3 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை: இதனிடையே, வயநாடு, மலப்புரம், கோழிக்கோடு ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த மழைக்கான ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கையையும், திருச்சூா், இடுக்கி, எா்ணாகுளம், பாலக்காடு, கண்ணூா், காசா்கோடு ஆகிய 6 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கையையும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்திருந்தது.
ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் 115 மில்லி மீட்டா் முதல் 204 மில்லி மீட்டா் வரையிலும், மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் 64 மில்லி மீட்டா் முதல் 115 மில்லி மீட்டா் வரையிலும் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
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