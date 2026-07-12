Dinamani
பாடகி எஸ். ஜானகி மறைவு: மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் பாடகி ஜானகி மறைவு: நடிகர்கள் ரஜினி, கமல் இரங்கல்! பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார் வியத்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 10 தமிழர்கள்: யார் யார்? வியத்நாம் படகு விபத்து: பழனியைச் சேர்ந்தவர் பலி! படகில் சென்ற தமிழர்கள் விவரம்!மாமல்லபுரம் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து 4 பேர் பலி அடுத்த 20 ஆண்டுகளும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய்தான்! - என். ஆனந்த் மீண்டுமா? ஆந்திரத்தில் பரவும் கரோனா-19! 2 பேர் பலியானதால் பதற்றம்!!வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து! 15 இந்தியர்கள் பலி எனத் தகவல்வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம்! நான் காந்தியோ நாயகனோ அல்ல! உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் சோனம் வாங்சுக் போலிச் சான்றிதழ்கள்! 3,000 ஆசிரியர்கள் பணிநீக்கம்! வட்டியுடன் சம்பளத்தைத் திரும்பப்பெற முடிவு தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு!
/
இந்தியா

வங்கி மோசடி வழக்கு: அனில் அம்பானி குழுமத்தின் ரூ. 1,000 கோடி சொத்துகளை முடக்க உத்தரவு

அனில் அம்பானி குழுமத்தின் ரூ. 1,000 கோடி சொத்துகளை முடக்க உத்தரவு...

News image

அனில் அம்பானி - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஜூலை 2026, 3:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தொழிலதிபா் அனில் அம்பானிக்குச் சொந்தமான ரிலையன்ஸ் குழுமத்துக்கு எதிரான பண மோசடி வழக்கில் புதிதாக ரூ. 1,021 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை முடக்க அமலாக்கத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை பிறப்பித்துள்ள இந்த உத்தரவில், ‘அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழுமத்துக்குச் சொந்தமான ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சா் வசம் உள்ள ரிலையன்ஸ் பவா் நிறுவனத்தின் மூலதனப் பங்குகளையும், சாசன் பவா் மற்றும் ரிலையன்ஸ் பவா் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெற வேண்டிய குறிப்பிட்ட கடன் தொகை உள்பட சுமாா் ரூ. 1,021 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளையும் முடக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது’ என்று அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் ரிலையன்ஸ் கமா்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு எதிராக சிபிஐ பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் (எஃப்ஐஆா்) அடிப்படையில், அமலாக்கத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டது.

அதில், ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் ரிலையன்ஸ் கமா்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் சாா்பில் திரட்டப்பட்ட ரூ. 15,548 கோடி மதிப்பிலான பொது நிதி, அனில் அம்பானி குழுமத்தால் நிா்வகிக்கப்படும் போலி நிறுவனங்கள் மூலம் திட்டமிட்டு மடைமாற்றம் செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. அதனடிப்படையில், புதிதாக இந்தக் குழுமத்துக்குச் சொந்தமான மூலதனப் பங்குகள், கடன் தொகைகள் என மொத்தம் ரூ. 1,021 கோடியை மதிப்பிலான சொத்துகளை முடக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பல்வேறு பொதுத் துறை வங்கிகளில் கடன் பெற்று ரூ. 40,000 கோடிக்கும் மேல் மோசடி செய்தது தொடா்பாக எஸ்பிஐ அளித்த புகாரின்பேரில், இந்த நடவடிக்கைகளை சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத் துறை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

இந்தக் குழுமத்துக்கு எதிராக பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 4 வழக்குகளையும், அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தின் கீழ் 3 வழக்குகளையும் அமலாக்கத் துறை பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த வழக்குகளில், தற்போது பிறப்பித்துள்ள உத்தரவுடன் சோ்த்து, இந்தக் குழுமத்துக்குச் சொந்தமான ரூ. 20,367 கோடி சொத்துகளை அமலாக்கத் துறை முடக்கி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. மேலும், 4 குற்றப்பத்திரிகைகளை இதுவரை தாக்கல் செய்துள்ளதோடு, 8 பேரை அமலாக்கத் துறை கைது செய்துள்ளது.

அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ், தனியாக இக் குழுமத்துக்குச் சொந்தமான ரூ. 77.86 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வங்கிகளுக்கு ரூ.3,526 கோடி நஷ்டம்: ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸுக்கு எதிராக சிபிஐ குற்றப் பத்திரிகை

வங்கிகளுக்கு ரூ.3,526 கோடி நஷ்டம்: ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸுக்கு எதிராக சிபிஐ குற்றப் பத்திரிகை

திரிணமூல் காங்கிரஸின் ரூ. 440 கோடி வங்கி இருப்புத் தொகை முடக்கம்: அமலாக்கத் துறை நடவடிக்கை

திரிணமூல் காங்கிரஸின் ரூ. 440 கோடி வங்கி இருப்புத் தொகை முடக்கம்: அமலாக்கத் துறை நடவடிக்கை

சட்டவிரோத இரும்பு கனிமச் சுரங்க வழக்கில் ரூ. 1,023 கோடி சொத்துகள் முடக்கம்

சட்டவிரோத இரும்பு கனிமச் சுரங்க வழக்கில் ரூ. 1,023 கோடி சொத்துகள் முடக்கம்

ரூ. 142 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள் கடத்தல்: மூன்று மாநிலங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை

ரூ. 142 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள் கடத்தல்: மூன்று மாநிலங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை

விடியோக்கள்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK