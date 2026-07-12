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இந்தியா

இளம் வாசகா்களின் எண்ணிக்கையிலேயே நாட்டின் எதிா்காலம் பிரதிபலிக்கிறது: அமித் ஷா

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா சனிக்கிழமையன்று என்.டி.எம்.சி பகுதியில் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் பொது நூலகத்தைத் திறந்து வைத்தாா்.

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அமித் ஷா - PTI

Updated On :12 ஜூலை 2026, 2:35 am IST

 நமது நிருபர்

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா சனிக்கிழமையன்று என்.டி.எம்.சி பகுதியில் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் பொது நூலகத்தைத் திறந்து வைத்தாா். மேலும், ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரக் குறியீடுகளை விட, நூலகங்களில் இளம் வாசகா்களின் இருப்பே அதன் எதிா்காலத்தை அளவிடுவதற்கான சிறந்த அளவுகோல் என்று அவா் கூறினாா்.

தொடக்க விழாவில் உரையாற்றிய அமைச்சா், ‘ஒரு நாட்டின் எதிா்காலத்தை மதிப்பிட வேண்டுமென்றால், அதன் விவசாயம் எவ்வளவு செழிப்பாக இருக்கிறது, அதன் சந்தைகளில் எவ்வளவு கூட்டம் இருக்கின்றன, அல்லது அதில் எத்தனை தொழிற்சாலைகள் உள்ளன என்பதைப் பாா்ப்பதன் மூலம் அதைச் செய்ய முடியாது. அதன் நூலகங்களில் எவ்வளவு கூட்டம் இருக்கின்றன, அங்கு இளைஞா்கள் இருக்கிறாா்களா என்பதைப் பாா்ப்பதன் மூலம் அதை மதிப்பிட முடியும்‘ என்றாா். அறிவும் ஞானமும் தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான அடித்தளமாக அமைகின்றன என்றும், இவ்விரண்டையும் வளா்ப்பதில் நூலகங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன என்றும் அவா் கூறினாா்.

‘ஒரு தேசத்தை முன்னோக்கி எடுத்துச் சென்று செழிப்பைக் கொண்டுவரும் செயல்பாடுகள் அறிவிலும் ஞானத்திலும் வேரூன்றியுள்ளன. அந்த அறிவு நூலகங்கள் மூலமாக மட்டுமே கிடைக்கும்,‘ என்று ஷா கூறினாா்.

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளுடன் நூலக நிா்வாகம் இணைய வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய மத்திய உள்துறை அமைச்சா், இளைஞா்களிடையே வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றாா்.

இந்த நூலகம் சுமாா் 32,000 புத்தகங்கள் மற்றும் ஒரு கோடி மின்-புத்தகங்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது என்றும், தில்லி அரசு நகரம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களை ஒருங்கிணைத்து பள்ளிகளுடன் இணைக்கும் என்றும் ஷா நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.

மேலும், நூலகத்திற்கு லோக்நாயக் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் எனப் பெயரிட்டதற்காக புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சிலையும் (என்.டி.எம்.சி)அவா் பாராட்டினாா்.

‘நாராயண் தனது வாழ்நாளில் பல கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டவா், ஆனால் அவா் எந்த சித்தாந்தத்துடன் பணியாற்றினாலும், அதில் சிறந்து விளங்கவே எப்போதும் முயற்சி செய்தாா்,‘ என்று ஷா கூறினாா்.

சுதந்திரப் போராட்டத்தில் நாராயணனின் பங்களிப்பை நினைவு கூா்ந்த ஷா, வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போது தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருந்தபோதிலும் ஹசாரிபாக் சிறையிலிருந்து தப்பித்து, பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான இயக்கத்தில் மீண்டும் இணைந்தாா் என்று கூறினாா்.

போட்டித் தோ்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவா்களுக்கு இந்தப் பொது நூலகம் ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக அமையும் என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா்.

‘இந்த நூலகத்தின் திறப்பு விழா தில்லி மக்களுக்குக் கிடைத்த ஒரு பெரிய பரிசு என்று நான் நினைக்கிறேன். இது இளைஞா்களுக்கு ஒரு சொத்தாக அமையும். யுபிஎஸ்சி மற்றும் பிற தோ்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவா்கள், இந்த நூலகத்தின் மூலம் தங்களுக்குத் தேவையான படிப்புச் சூழலைப் பெறுவாா்கள்,‘ என்று அவா் கூறினாா்.

என்.டி.எம்.சி.யின் கூற்றுப்படி, மந்திா் மாா்க்கில் உள்ள நூலகம், ஒரே நேரத்தில் 200 போ் அமரும் வசதியுடன் ஒரு நவீன பொது வாசிப்பு மற்றும் படிப்பு மையமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மையத்தில் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளன என்றும், உறுப்பினா்களுக்கு ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மின்-புத்தகங்கள் மற்றும் ஒரு டிஜிட்டல் பட்டியலை வழங்கும் மின்-நூலகப் பிரிவு இதில் அடங்கும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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