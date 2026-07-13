அயோத்தியா ராமா் கோயிலில் நன்கொடை முறைகேடு நடைபெற்றதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் தொடா்புடையவா்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் எனக் கோரி, நாடு முழுவதும் கையொப்ப இயக்கம் ஆம் ஆத்மி கட்சியினரால் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, தில்லி ரோஹிணி ஜப்பானீஸ் பூங்காவில் சுந்தரகாண்டப் பாராயணம் நிகழ்ச்சி கட்சியினரால் நடத்தப்பட்டது. இந்த இயக்கத்தை கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் தொடங்கி வைத்தாா். சுந்தா்காண்டம் என்பது ஹனுமானுக்கு அா்ப்பணிக்கப்பட்ட ராமாயனத்தின் ஒரு அத்தியாயம் ஆகும்.
இது குறித்து அவா் கூறியதாவது: பகவான் அனுமன் அருளாசியுடன் இந்த இயக்கம் தொடங்கப்படுகிறது. ராமா் கோயிலில் நடைபெற்ாக கூறப்படும் ‘சந்தா-சோரி’ (நன்கொடை திருட்டு) தொடா்பாக பொறுப்புக்கூற வேண்டியவா்களுக்கு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்காக பிரதமா் நரேந்திர மோடியிடம் அனுப்பப்படும் மனுவில் மக்கள் கையொப்பமிட்டு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்.
மக்கள் தங்களது வீடுகள், குடியிருப்பு வளாகங்கள் மற்றும் பகுதிகளில் ஹனுமான் சாலிசா, ஹனுமான் ஆரத்தி போன்ற ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து, பக்தா்களை திரட்டி இந்த மனுவில் கையொப்பமிட ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
இந்த இயக்கம் நாடு முழுவதும் நடைபெறும். இது ஆம் ஆத்மி கட்சி தொண்டா்களுக்கு மட்டும் அல்ல; ராம பக்தா்கள் அனைவரும், இந்த விவகாரத்தால் மனவருத்தம் அடைந்த பொதுமக்களும் இதில் பங்கேற்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டாா்.
அயோத்தியாவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ராமா் கோயிலில் நன்கொடை முறைகேடு நடைபெற்ாக கூறப்படும் விவகாரம், பாஜக மற்றும் எதிா்க்கட்சிகள் இடையே கடும் அரசியல் சா்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில், உத்தரப் பிரதேச அரசு அமைத்த சிறப்பு விசாரணைக் குழுவின் தொடக்க அறிக்கையைத் தொடா்ந்து, ஜூன் 25-ஆம் தேதி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில், கோயிலின் நன்கொடை சேகரிப்பு மற்றும் கணக்கீட்டு பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த 8 போ் கைது செய்யப்பட்டு, விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இது கேஜரிவாலின் கவனம் ஈா்க்கும் யுக்தி: தில்லி பாஜக
இதற்கிடையில், அரவிந்த் கேஜரிவாலின் இந்த நடவடிக்கையை தில்லி பாஜக கடுமையாக விமா்சித்துள்ளது. இதுகுறித்து தில்லி பாஜக தலைவா் ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா கூறியதாவது: அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் நடத்தும் சுந்தரகாண்டப் பாராயணம் அரசியல் லாபத்திற்காக மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சியே தவிர, ஆன்மிக நிகழ்ச்சி அல்ல. இது அவரின் அரசியல் நிலையை உயா்த்திக் காட்ட மேறக்ொள்ளப்படும் கவனம் ஈா்க்கும் யுக்தி ஆகும்.
பகவான் ஹனுமான் மற்றும் சுந்தரகாண்டப் பாராயணத்தின் பெயரில் இரட்டை நிலைப்பாடு கொண்ட பக்தியை வெளிப்படுத்தி ஹிந்து மதத்தை அவா் அவமதித்துள்ளாா். 2024-ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட சுந்தரகாண்டப் பாராயண திட்டங்கள் ஏன் தொடா்ந்து செயல்படுத்தப்படவில்லை.
மசூதி இடிக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட கோயிலுக்கு செல்வதில்லை என்று தனது பாட்டியின் கருத்தை மேற்கோள் காட்டி அவா் கூறியதை நாட்டு மக்கள் இன்னும் மறக்கவில்லை. இந்நிலையில், தற்போதைய ராமா் கோவில் விவகாரம் மற்றும் சுந்தரகாண்டப் பாராயணங்கள், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட தோ்தல் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களில் ஹிந்து வாக்காளா்களை ஈா்க்கும் நோக்கத்துடன் நடத்தப்படுகின்றன என தெரிவித்தாா்.
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