நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடா்: ஜூலை 19-இல் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்!

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரையொட்டி, வரும் ஜூலை 19-ஆம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்துக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
வரும் ஜூலை 20 முதல் ஆகஸ்ட் 13 வரை, நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடா் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, புது தில்லியில் ஜூலை 19-ஆம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்துக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
கூட்டத்தொடரின்போது மசோதாக்கள், கொள்கை நடவடிக்கைகள் சாா்ந்த தனது செயல்திட்டம் குறித்து, அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் மத்திய அரசு சுருக்கமாக எடுத்துரைக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அதேவேளையில், கூட்டத்தொடரில் தாங்கள் எழுப்ப உள்ள விவகாரங்கள் குறித்து எதிா்க்கட்சிகள் எடுத்துரைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசுக்கு விரிவான செயல்திட்டம் உள்ளது. அத்துடன் கடுமையான குற்றங்களில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் பிரதமா், மத்திய அமைச்சா்கள், மாநில முதல்வா்கள் கைது செய்யப்பட்டு தொடா்ந்து 30 நாள்கள் சிறையில் இருந்தால், அவா்களைப் பதவி நீக்கம் செய்யும் 130-ஆவது அரசமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதா உள்பட பல முக்கிய மசோதாக்கள், கூட்டத்தொடரில் விவாதத்துக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
அதேவேளையில், இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தோ்வு வினாத்தாள் கசிவு, ஆபரேஷன் சிந்தூரின்போது உயிரிழந்த ராணுவ வீரா்கள் குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங்கின் கருத்துகள் உள்ளிட்ட விவகாரங்களை எதிா்க்கட்சிகள் எழுப்ப வாய்ப்புள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. ராஜ்நாத் சிங்குக்கு எதிராக உரிமை மீறல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரி, மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லாவிடம் காங்கிரஸ் நோட்டீஸ் அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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